Tintigny : Paul Gomrée avait été secrétaire communal durant plus de vingt ans

Puis arrive la fusion des communes et Paul Gomrée se retrouve secrétaire adjoint à Tintigny, mandat qu’il partage durant cinq années avec Bernard Cozier dans les mêmes fonctions.

Cinq années plus tard, il devient le secrétaire communal officiel de la commune, qualificatif employé à l’époque et devenu aujourd’hui directeur général.

À Tintigny, il a travaillé durant vingt ans avec Martine Orban qui assurait entre autres, l’état civil.

"La loi exigeait que les écritures soient faites à l’encre et au porte-plume et Paul n’a jamais dérogé à cette obligation " se souvient-elle

Ceux qui l’ont côtoyé au travail disent de lui qu’il était très fédérateur avec son personnel. Il organisait des soupers une fois par an, jusqu’au moment où le personnel est devenu trop nombreux au bureau. Au départ de la fusion, il n’y avait que 7 personnes (1 secrétaire communal, 2 adjoints et 2 employées ainsi que 2 gardes champêtres).

Paul était un secrétaire méticuleux

Il était très compétent et ne comptait jamais ses heures. Il arrivait le premier et le soir partait le dernier. Le budget qu’il réalisait seul et les comptes, il les connaissait sur le bout des doigts, il possédait une mémoire des chiffres. Il avait un côté très humain avec son personnel. Si l’un d’eux devait s’absenter en journée pour quelques raisons médicales en famille, il autorisait cette demande. C’était aussi un pince-sans-rire. Les week-ends, il aidait, souvent très tard, ses parents qui tenaient un café-bowling à la gare de Sainte-Marie (Etalle), ce qui provoquait parfois de la fatigue le lundi.

Paul Gomrée a accédé à la pension en 1998

Et sur le plan privé, il mettait toujours en avant son épouse Nicole et ses enfants. Pour eux, il se serait coupé en quatre.

"Paul Gomrée était un remarquable secrétaire communal, rigoureux, impliqué, soucieux des intérêts de la commune, confie le bourgmestre benoît Piedbœuf. Il avait une autorité naturelle et le personnel n’avait pas besoin de parole, son regard suffisait. Il était aussi un bon compagnon de route et de travail, avec le sens de l’amitié et de la fidélité. J’ai débuté à la commune en 1989 et on a tout de suite été sur la même longueur d’ondes. Il me disait qu’il avait de la chance de m’avoir, mais je pensais exactement la même chose. Nous avons eu parfois des divergences de vue et je lui offrais chaque année à la fête des secrétaires un cactus "petit, rond et piquant", c’était un clin d’œil amical. Il connaissait commune et budget sur le bout des doigts et jamais il n’a freiné des initiatives, même si parfois elles le surprenaient. Il était loyal. Il aimait la traque et le jeu de quilles qui lui servaient d’exutoires, et ne regardait jamais à ses heures de travail" .