Au total, nonante chargés de mission ont répondu à l’appel et ont suivi un programme copieux.

Le président du Parc naturel de Gaume, Benoît Piedbœuf a décrit les nombreuses activités: "Un espace multi-associatif innovant où l’échange, l’innovation et l’expérimentation sont à l’honneur. Mais c’est aussi un lieu de vie et de travail porteur d’une dynamique économique, sociale, culturelle et créatrice d’activité" .

Douze parcs en Wallonie

Jean-Philippe Florent, député wallon et représentant de la ministre Céline Tellier a dit que "la Wallonie compte 12 parcs sur 71 communes.Ils couvrent un tiers de la superficie de la Wallonie. Nous observons que si les Parcs naturels ont pour dénominateur commun une âme nature dans leurs missions, les actions des parcs naturels s’inscrivent dans des thématiques diversifiés.Des thématiques en lien par exemple avec le tourisme, l’aménagement du territoire, le patrimoine, la culture, l’énergie ou encore la ruralité."

Au terme de la séance académique ont eu lieu divers ateliers thématiques sur l’énergie, la nature, l’agriculture, le développement territorial et économique, les paysages, le patrimoine, mais aussi le tourisme.

Le tout avec l’aide et l’encadrement de membres du Parc naturel de Gaume et de professionnels.

La seconde journée était consacrée à des ateliers au choix.

Il était notamment question d’intelligence collective, d’agroforesterie, de biodiversité dans les vergers, d’un atelier immersif pour agir ensemble pour le climat, mais aussi une balade découverte du projet "Rando zéro carbone"