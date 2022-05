À l’extraordinaire, on déplore un mali de 3000476,66 € provenant entre autres à la Maison de village de Tintigny, une avance à l’ASBL Arts et Loisirs pour la rénovation de la salle des sports de Bellefontaine, d’autres projets pour lesquels les emprunts n’ont pas encore été attribués.

La directrice financière Thomas détaille: la reprise en 2021 des ventes de bois et des locations de chasse (avec réduction de 35%), un boni à l’ordinaire avec un boni à l’exercice propre bien meilleur que les années précédentes, un fonds de réserve extraordinaire de base meilleur qu’en 2020, la part des dettes à plus d’un an est de 14,81%, l’emprunt représente 45% des moyens financiers; et enfin une régularité de la perception des recettes est relevée. En conclusion: "Une situation saine à maintenir" .

"Tout va très bien, c’est un bon travail, estime le bourgmestre Benoît Piedbœuf. Grand merci à notre directrice financière Stéphanie." Vote à l’unanimité.

Safety Team s’installe à Tintigny

La commune accueille un nouveau service: Safety Team au 76 de la rue du Tilleul, dans l’ancien local du club des jeunes. Il s’agit d’une ASBL, qui est très active dans la formation "tout public", la formation continue des professionnels de la santé, la formation continue des professionnels de la petite enfance, les dispositifs préventifs de secours pour tous les types d’événements et le soutien aux autorités lors de situation d’exception.

En contrepartie de la gratuité de l’occupation des locaux, l’ASBL accordera des formations avec réductions et d’autres gratuites pour les écoles.

"Secours et vous", un salon à Tintigny présentant les métiers sécurité et santé sera proposé à Tintigny le samedi 4 juin de 10 à 18h.

Il se déroulera sur le site à côté de l’école communale et du local du Safety Team.

Le volet scolaire recrute des étudiants

La commune a décidé de participer à l’opération "Well Camps", initiée et subsidiée par la Région Wallonne, de même que l’opération "Eté Solidaire", aux mêmes conditions.

La commune recrute un étudiant pour "Well Camps", et six étudiants pour "Été Solidaire", pour l’entretien du patrimoine communal. Pour d’autres tâches, dont les stages d’accueil extrascolaire, trois étudiants seront recrutés.

Il est aussi temps de relancer le marché de fourniture de repas pour l’année scolaire 2022-2023, le marché actuel arrivant à échéance en juin 2022.

Le montant estimé s’élève à 46580 € hors tva 6% par an.

Restons dans les écoles avec le marché de nettoyage des écoles de Tintigny et de Bellefontaine ainsi que celui du nettoyage des vitres de certains bâtiments. Le montant estimé de ce marché s’élève à 156223,10 €. Vote à l’unanimité tout comme les 25 points à l’ordre du jour.

Projet de maison de village à Lahage

L’échevin Benjamin Destrée propose une maison d’habitation avec jardin et terrains au village de Lahage idéalement situé et actuellement à vendre pour une contenance approximative totale de 26 ares. pour le lot 1.

Le lot 2 comprend un chemin d’une largeur de 1,60 m attenante à la rue Jean-Louis Orban, idéal pour y créer une venelle.

L’estimation du lot 1 est de 230000 € et celle du lot 2, 10000 €.

Le conseil marque son accord sur ces deux achats. Nous reviendrons sur ces offres qui pourraient servir la cause de maison de village à Lahage.