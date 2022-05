Avec la fermeture de la banque AXA à Bellefontaine (Tintigny), il y a environ trois ans, le distributeur a disparu, laissant la commune sans possibilité de retrait d’argent liquide.

Cette situation causait préjudice aux Tintignolais, mais aussi à des commerçants. Le député-bourgmestre Benoît Piedbœuf s’est adressé à B-Post qui, à l’époque, avait répondu positivement à la demande du bourgmestre. "L’installation d’un distributeur à Tintigny est à l’ordre du jour. Ce sera pour le printemps 2022" . C’est désormais chose faite chez B-Post à Tintigny.

Le distributeur opérationnel depuis ce mardi

C’était un peu jour de fête ce mardi. L’accueil officiel de l’appareil bancaire sous la houlette de Laura Cerrada, porte-parole de B-Post, officialisait l’événement. Guy, un client, s’en réjouit: "C’est important. On a à nouveau accès à l’argent liquide. La carte, on ne peut pas l’utiliser partout. On a toujours besoin d’argent liquide et puis on se rend mieux compte de sa valeur".

La porte-parole de B-Post cautionnait l’intervention de ce client et reconnaissait que la fermeture des banques entraîne la privation d’argent frais.

Bien sûr, ces installations ont un coût. Le bourgmestre Benoît Piedbœuf avait fait installer le distributeur AXA à Bellefontaine en sa qualité de banquier à l’époque: "La mise en place des distributeurs permettait d’économiser du personnel de guichet. De bonnes nouvelles sont à venir avec B-Post sur notre commune dans le déploiement de services style informatiques".