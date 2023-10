Nicolas Charlier, le bourgmestre de Tenneville, veut prolonger son mandat

En 2016, la commune de Tenneville avait connu une petite révolution. En effet, après six mandats, Marc Gauthier avait laissé l'écharpe mayorale à Nicolas Charlier (592 voix) avec une équipe IC qui a décroché un peu plus de 56% des voix. Avec la singularité de ne pas permettre la parité hommes-femmes au sein du collège. Et il ne devrait pas y avoir des révolutions parmi la majorité actuelle. Tous les membres du collège actuel (le bourgmestre Charlier, les échevins Maximilien François, Walter Joris, Ludovic Collard et la présidente du CPAS Catherine Gauthier) devraient poursuivre leur investissement politique. "Nous continuons à travailler en équipe pour faire aboutir les projets attendus (Maison Multiservices, école de Champlon) et pour développer de nouveaux projets pour les années à venir", annonce le bourgmestre Charlier qui sera donc candidat à sa réélection. "J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec l'équipe actuelle et le personnel et je pense que nous faisons du bon travail. Les épreuves et les crises des dernières années ont montré à quel point il fallait être disponible et proche de la population pour surmonter les difficultés. Je serai donc très heureux de pouvoir poursuivre comme bourgmestre pour le mandat prochain."