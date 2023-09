Le bourgmestre de Tenneville sur le refus du projet éolien de Mabompré : "Si on veut une transition énergétique…"

Le bourgmestre Nicolas Charlier poursuit : "Il faudra sans doute que le parc porte une réflexion parce qu’on n’utilise pas son avis de manière positive. À titre personnel, je considère que le projet de Mabompré était très bon au point de vue du système financier. Dommage de le recaler. Cela aurait pu servir de base pour aller voir les promoteurs. J’entends qu’on peut craindre ces projets et rien n’est plus important que le bien-être du citoyen. Toutefois, si on veut entrer dans la transition énergétique, il faut avancer quand même." Et de rappeler que le projet à Journal ne progresse pas, que celui de Champlon-Erneuville semble à l’arrêt et qu’il y en a un aussi dans les bois de Roumont. "On sera attentif à ce dossier supra-forestier", conclut le mayeur.

Une vidéo pour des réductions énergétiques

Avant cela, le DG du CPAS, Michel Weyrich, avait présenté la première modification budgétaire avec des adaptations de crédits, des dépenses supplémentaires pour la rémunération du personnel, des factures énergies et puis un fonds de réserve soutenu à raison de 193 000 euros. Et d’annoncer également une somme de 10 000 euros dans le cadre du PCS attribués pour la réalisation de capsules vidéo, avec Sainte-Ode, pour sensibiliser à la réduction d’énergie.

La présidente Catherine Charlier-Gauthier précise encore: "Nous sommes passés à 25 revenus d’insertion ou assimilé pour les Ukrainiens avec notamment trois nouvelles demandes d’étudiants. Pour 2024, on espère pouvoir mettre en place l’article 27 pour favoriser l’accès à la culture. Nous avons aussi un projet de donnerie pour du petit matériel et des cours théoriques pour le permis de conduire. L’accueil des aînés aura lieu dans un premier temps dans les maisons de village, puis dans la maison multiservice. Et on compte sur des professionnels pour proposer des ateliers."

PCDR, après les élections

La Commune veut aussi renouveler le PCDR avec l’accompagnement de la Fédération Rurale de Wallonie. "Nous avons pas mal de commissions et de services, précise le bourgmestre Charlier. On devrait donc établir des pistes de travail et je pense qu’il faudrait vraiment entamer les travaux après l’échéance électorale."

16 000 euros pour rafraîchir le club de champlon

Un subside extraordinaire de 16 000 euros a été octroyé au club de football de Champlon. "La Commune payera les matières premières qui seront mises en place par les bénévoles du club, explique l’échevin Maximilien François. Il s’agit de la rénovation des sanitaires, des peintures dans la cafétéria et dans les vestiaires, l’installation d’un auvent." Et l’échevin de croiser les doigts pour avoir un subside UREBA pour rénover la toiture.

Vente de bois le 23 octobre

La vente de bois pour la commune de Tenneville aura lieu le 23 octobre prochain dans la maison communale de Sainte-Ode avec 4 400 mètres cubes de résineux et 698 mètres cubes de hêtre et de chêne. "Mais nous n’avons pas eu la moindre estimation ; il faudra attendre le jour de la vente pour en savoir plus", explique l’échevin Walter Joris.