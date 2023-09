La fête à Wyompont ces samedi et dimanche pour l'entreprise agricole de Barsy

Un véritable succès story avec la même philosophie depuis ce demi-siècle: "Nous voulons rester une entreprise à taille humaine et familiale", confie Alain, lui qui incarne la troisième génération de l’entreprise. Pourtant, depuis la fondation, beaucoup de choses ont changé. "L’évolution de l’agriculture a été très rapide. L’agriculteur, au fil du temps est devenu un gestionnaire d’entreprise, même s’il essaye de ne pas avoir une exploitation démesurée. Le nombre de fermiers diminue de plus en plus", ajoute-t-il.

Disponibilité

Cette diminution impose des déplacements plus longs. "Mon père, Christian, se centrait sur une clientèle locale, dans les communes limitrophes et ce pour limiter les coûts de transport qui n’ont cessé d’augmenter. Maintenant, nous nous déplaçons plus loin, dans les régions de Gouvy, Marche ou encore Bertrix. Nous avons un client dans la région des lacs de l’Eau d’Heure !", poursuit-il.

La société n’est évidemment pas la seule sur le terrain. Ce qui fait la différence ? Alain de Barsy pose son analyse: "Nous avons toujours privilégié la proximité avec le client. Les agriculteurs souhaitent pouvoir compter sur une personne de contact, sûre, fiable et disponible. Si le prix est bien entendu un critère important pour les achats, il n’y a pas que lui qui compte. Sur ce point, notre commerce est basé sur le principe que si l’on fait gagner de l’argent au client, nous en gagnerons aussi. Par ailleurs, il est toujours important d’avoir le produit qu’il faut au moment où il le faut."

Richesse des contacts

Si l’agriculteur représente 95% de la clientèle, la société ne néglige aucunement les amateurs, par exemple, de petit élevage. Pour Alain de Barsy, c’est une véritable "richesse" de pouvoir compter sur une diversité de profils: "Les contacts différents, cela entraîne une vision différente des choses. Cela nous permet d’évoluer, de nous remettre en question et, cela, c’est très important dans un monde qui bouge", constate notre interlocuteur. Un monde qui change également avec les enjeux écologiques: "Oui, nous vendons des produits phyto. Mais nous ne vendrons jamais trois produits différents là où un seul peut suffire, uniquement dans une perspective financière. Là aussi, le contact est primordial."