Jean Schobbens, l’ancien curé de Champlon médiatisé il y a une dizaine d’années pour s’être marié, s’est éteint

Ancien curé de Champlon (Tenneville), Jean Schobbens, vient de quitter les siens à l’âge de 88 ans, à Journal, où il était établi. Jean Schobbens avait été sous le feu des projecteurs et médiatisé, il y a une dizaine d’années, pour s’être marié: "Passé mes septante ans, je décide de franchir, non plus le feu orange, mais le feu rouge. celui du célibat et du mariage. Un pas trop loin ! Mon bon sens proverbial semble me faire défaut, et une missive brève d’un chanoine inconnu me signale qu’au lendemain de mon mariage, je ne serai plus habilité ni à prêcher, ni à célébrer les sacrements", écrivait-il à l’époque.