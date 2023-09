La Commune de Tenneville rend hommage à son ancien mayeur, Marc Gauthier, qui quitte le collège

Un sacré livre pourrait retracer ces quatre décennies de combat et de dévouement pour sa commune. Un engagement salué tant au niveau de la majorité que de la minorité. Le bourgmestre Nicolas Charlier l’a remercié au nom du collège, du conseil, du personnel communal et de la population. "Comme moi, de nombreux habitants n’ont connu que notre commune avec toi au sein de l’exécutif. Tu as animé un collège où tout le monde avait sa place et tu as toujours fait confiance et écouté les idées nouvelles venues des jeunes. En outre, ta plus grande qualité est la maîtrise des dossiers."

Et le mayeur de pointer quelques dossiers emblématiques de son passage comme celui de l’aménagement de la Nationale 4 "où il a fallu faire preuve de ténacité", le centre sportif "comme d’autres, un lieu pour rassembler les habitants" ou encore un dossier "plus souterrain", celui de la gestion de l’eau.

Du côté de la minorité, Christian Simon a aussi mis à l’honneur l’investissement, la connaissance pratique des dossiers ou encore la ténacité à faire aboutir ceux-ci.

"Patience et persévérance"

Marc Gauthier a regardé dans le rétroviseur en apportant quelques lignes directrices. "La réussite d’un projet dépend de la volonté des mandataires communaux, mais surtout du travail d’une équipe qui s’investit pour rendre la gestion d’une commune dynamique en disposant d’infrastructures de qualité qui assurent le bien-être de nos citoyens. Entant que mandataire, nous devons également avoir une vision d’avenir pour notre commune, en écoutant notre population, en entendant les positions exprimées et les arguments et en y réfléchissant dans les actions entreprises."

Tout en se félicitant du travail d’équipe, l’ancien mayeur ne peut s’empêcher de pointer les contraintes administratives qui retardent la mise en œuvre des projets. "Pour un mandataire, il y a des maîtres-mots: patience et persévérance. La passion ne suffit pas: il faut être actif dans les dossiers, dans la conduite des réflexions, dans la connaissance des projets." Au milieu de ce discours positif, il pointera quand même la déception des critiques continuelles ou ne pas avoir pu lancer le projet de la maison multiservices plus tôt.

Et Marc Gauthier d’annoncer que le temps qu’il se libère, il va le consacrer à sa famille, mais aussi dans ses activités au sein des projets d’économie sociale comme l’Entrep’eau à Bastogne ou la Ressourcerie.

S’il quitte le collège, il reste néanmoins conseiller communal et "reste disponible" au vu des futures échéances électorales d’octobre 2024.