Tenneville veut un réseau d’eau totalement indépendant

La Commune de Tenneville et plus précisément l’échevin Marc Gauthier, prône une totale indépendance de la commune pour son réseau d’eau, mais du côté d’Erneuville, il faut parfois compenser avec un approvisionnement supplémentaire. "Nous voulons un approvisionnement en eau de qualité et pour cela nous avons besoin d’un réseau en très bon état, d’une équipe de personnel compétent, car nous voulons être totalement indépendants. Il nous faut développer une stratégie pour le long terme", avance Marc Gauthier.