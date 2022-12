Une intervention qui aura duré des heures, depuis 10h30 du matin, pour les pompiers de Saint-Hubert, Bastogne, Marche et La Roche. Le feu a pris de manière accidentelle avec la présence d’une personne dans la maison. Les pompiers ont tout tenté pour sauver la maison, mais le feu a pris très rapidement et les fumées compliquaient l’intervention. Le sinistre est total et la famille a tout perdu dans cet incendie.

Les pompiers ont néanmoins réussi à sauver les habitations voisines dont la maison mitoyenne où deux chiens ont été sortis par les pompiers.

Les victimes de l’incendie seront relogées dans la famille, les voisins dont la maison est inhabitable ont aussi trouvé refuge auprès de leurs proches.

La dame présente au moment de l’incendie a été intoxiquée, mais est rapidement sortie de la clinique.

"La charge calorifique du bâtiment était énorme, la situation était délicate, les hommes ont travaillé comme des fous, dans des conditions compliquées, avec le froid en plus", note le capitaine Gillardin.

Les grands moyens avaient été déployés avec une tente servant de vestiaire afin que les pompiers se changer alors qu’un conteneur était aussi présent avec boissons chaudes, chauffage, etc pour que les hommes du secours puissent tenir le coup.