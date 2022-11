Tenneville : des chèques commerce pour tous les ménages

En collaboration avec l’ADL, des chèques commerce d’une valeur de 50 € seront distribués à tous les ménages inscrits au 1er décembre 2022 dans les registres de la commune. "Nous sommes conscients que ce ne soit pas vraiment aux communes de le faire, mais nous voulons poser un signal. Les économies que nous pourrions faire dans nos différents services serviront aux citoyens et indépendants, il s’agit d’une mesure exceptionnelle" ajoute le bourgmestre. Montant total, 61 550 € qui seront ristournées en forme de chèques commerce grâce à un boni au compte suite aux modifications budgétaires.

L’ensemble des commerces participants sera repris sur un flyer "Tenneville", chèques qui seront également acceptés dans certains commerces du territoire ADL, à savoir Bertogne et Sainte-Ode. Toutes les informations seront disponibles sur le site communal de Tenneville. Les chèques seront disponibles à la commune à partir du 1er décembre 2022 et valable jusqu’au 6 juin 2023. Afin de ne pas engorger le personnel administratif, il est conseillé aux citoyens de se munir de la carte d’identité du chef du ménage, une action qui peut se faire à l’occasion de la remise des cartes parc à conteneurs. Le point a été voté à l’unanimité et salué comme une démarche très positive par le conseiller Christian Simon.

Les modifications budgétaires, c’est jongler

La crise énergétique, l’indexation des salaires rendent bien difficile la gestion des communes qui se voient contraintes d’adapter leur budget et l’échevin Walter Joris n’échappe pas à la règle. "Nous avons de plus en plus de difficultés à équilibrer l’exercice propre car la charge des communes est supérieure aux recettes, d dit-il.. Tant à l’ordinaire qu’à l’extraordinaire, plusieurs ajustements ont été nécessaires avec parfois le report en 2023 de la Maison Multiservices ou l’annulation de l’achat de guirlandes lumineuses qui n’auront pas leur place en cette crise énergétique. Des modifications budgétaires soigneusement examinées par la conseillère de la minorité Sophie Léonard, qui a félicité et remercié l’échevin pour son travail " d’équilibriste ".

Au final, 4 abstentions, un non et 6 oui.