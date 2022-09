Fin de carrière pour Lambert ?

Les nouvelles ne sont pas bonnes concernant Maxime Lambert. Le défenseur souffre du genou et il s’avère que le cartillage est très durement touché. "On s’oriente vers un arrêt définitif", confie Christophe Bertels. Pour le reste, Geurde et Schmitz ont repris mardi. Par contre, Adrianne et Djiboune sont toujours out. Mardi, Lemma, retenu au boulot, a fait l’impasse. Notons que Scheid a repris les entraînements normalement.

LONGLIER

Pas d’opération pour Hatert

Victime d’un accident de circulation dans la nuit de samedi à dimanche, Hatert ne devra pas se faire opérer. Il va devoir porter une minerve pendant trois mois avant de commencer la rééduction. Lahrach (pubalgie) est out jusqu’en 2023. Bernard attend toujours les résultats de son IRM. E. Toussaint a repris en salle de musculation. R. Toussaint (entorse avec les U19) doit se tester vendredi. Le reste du groupe est disponible.