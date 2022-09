Le lifting espéré de la place de la Gare à Champlon

Autre point à l’ordre du jour: l’appel à projets "Cœur de Village"lancé par le SPW. "Cela fait quelques années que le PCDR envisageait un projet pour la place de la Gare à Champlon. Nous avons travaillé un peu en urgence en concertation avec le Syndicat d’Initiative et les services techniques de la Province, mais avec une bonne base, à savoir la fiche PCDR", avance le bourgmestre Nicolas Charlier.

Le projet consiste en une refonte esthétique et naturelle de la place et la construction d’une halle couverte pour accueillir les manifestations. Outre l’aspect esthétique, on poserait également une borne d’informations intelligente au début des promenades et pistes de ski. L’objectif est d’intégrer pleinement la dynamique "Bain de forêt"menée par le S.I. Coût du projet: 952906 € TVAC avec un subside espéré de 500000 €.

Au moment du vote, on ressent une frilosité côté des conseillers de la minorité "Par les temps qui courent, j’ai un peu peur que ce projet assez esthétique ne se révèle trop coûteux", relève Christian Simon qui finira toutefois par avaliser le projet, tout comme sa colistière Christiane Noël.

Ventes de bois de chauffage

Les conditions de vente de bois de chauffage sont modifiées et adaptées pour privilégier les habitants de la commune. 503 m3au Bois du Bailet et le long de la N89 seront en vente et en 2 tours.

Principe, un prix minimum fixé par la DNF. Le 1ertour de vente est réservé aux habitants de la commune qui ne pourront acheter qu’un seul lot. Le deuxième tour sera ouvert à tous, même aux Tennevillois acheteurs au 1ertour. La première vente aura lieu le 7 octobre à 19h à Laneuville-au-Bois.

Notons encore que le conseil a voté une dérogation concernant les mariages qui, en raison des travaux à la Maison communale, pourront s’effectuer soit en la salle Le Foyer ou à l’école communale de Tenneville. Des mariages qui pourront également être célébrés les dimanches ainsi que les jours fériés.