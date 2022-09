Par contre, quand on apprend que les guirlandes qui mettent en lumière la star hollywoodienne proviennent d’un petit atelier tennevillois, la donne change.

C’est pourtant ce qui s’est récemment passé. Quand la célèbre marque de parfum a dévoilé sa publicité fin août dernier, la Joyeuse Guinguette, entreprise de fabrication de guirlandes vintages, en a profité pour relayer l’information et ainsi pointer les spots sur ses produits. "Une boîte de production parisienne m’a contacté il y a plusieurs mois pour me commander une certaine quantité de guirlandes pour le tournage d’une publicité, explique François Nicolay, responsable de la Joyeuse Guinguette. J’ai accepté sans savoir qu’il s’agissait de Lancôme et de Julia Roberts."

«Gratifiant et improbable»

Quelle ne fut donc pas la surprise de l’entreprise tennevilloise au moment de la publication de la publicité. "J’ai eu du mal à réaliser que mes guirlandes étaient utilisées dans une pub d’une telle envergure, avoue François Nicolay. Même si la présence des guirlandes est furtive à l’écran, contribuer à mettre en valeur Julia Roberts est quelque chose de très gratifiant et d’absolument improbable. Ce fut une très belle surprise."

De belles expériences

Lancée il y a deux ans, la Joyeuse Guinguette ne se destinait pas, à la base, à ce genre de commande. Mais la fiabilité et la réputation grandissante des produits proposés par cette PME ont attiré des demandes plus que particulières pour François Nicolay. "Une autre boîte de production parisienne m’avait déjà contacté pour un tournage du genre sur la Seine, reprend François Nicolay. Ils s’étaient même déplacés jusqu’à Tenneville pour recueillir la marchandise. Ces commandes sortent de l’ordinaire, ce qui est donc très gratifiant par rapport au travail accompli. Tout cela m’apporte de belles expériences, comme la visite d’un studio de tournage à Paris ou le simple fait de voir ses produits sur internet ou à la télévision."

Plus récemment, c’est pour un film franco-belge, tourné en partie à Durbuy et au Luxembourg, que la Joyeuse Guinguette a été sollicitée. Comme quoi, entre ampoules et paillettes, il n’y a parfois qu’un pas.