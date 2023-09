Les cieux se dégagent pour l’église de Resteigne

Cette décision de fermeture est l’un des énièmes épisodes du bras de fer entre la commune et l’évêché de Namur. La situation est connue depuis des années. Il était aussi finalement apparu que la Fabrique d’église Notre-Dame de Resteigne était propriétaire du bien, et non la commune de Tellin.

De son côté, la commune est prête à mettre la main au portefeuille pour rénover un bâtiment, qui ne lui appartient donc pas. Mais à condition que la Fabrique d’église participe aussi avec ses deniers.

Mais l’évêché a toujours bloqué, arguant qu’une Fabrique d’église ne pouvait s’appauvrir. Y compris si cet argent provenait de vente de terrains appartenant à la Fabrique d’église et de l’ancien presbytère pour se constituer une réserve financière.

Le bourgmestre de Tellin répétant aussi que la commune ne devait pas être le "dindon de la farce" en participant à la rénovation d’une église, qui pourrait ensuite être désacralisée pour être revendue. Le coût total de la rénovation est estimé à 500 000 €. Voilà où en est toujours la situation de l’église de Resteigne.

Pas de désacralisation dans les 20 ans

Mais une éclaircie est en vue. Le collège communal de Tellin a appris que l’évêché était prêt à revoir sa position. La Fabrique d’église a pris connaissance cet été du courrier dans lequel l’évêché donne son accord à un échange de parcelles dont le produit de la vente, via un montage, pourrait permettre de financer la rénovation de l’église.

Église, pour laquelle l’évêché n’envisagerait pas non plus de "désaffectation" – c’est-à-dire de désacralisation – dans les 20 années suivant l’engagement de la commune de Tellin à participer à la rénovation.

"C’est évidemment une bonne nouvelle, confie le bourgmestre tellinois, Yves Degeye. Nous avons toujours dit que la commune était prête à participer à la rénovation, avec une enveloppe de 75 000 € prévue dans notre budget communal. Mais à condition que la Fabrique d’église finance aussi les travaux mais également que nous ayons l’assurance de ne pas voir l’église désacralisée dans la foulée."

Le collège communal estime dès lors que les conditions sont réunies pour aller de l’avant.

Pas question pour autant de permettre à ce stade la réouverture de l’église puisque les travaux doivent être mis en œuvre pour évacuer tout danger.

"L’église reste fermée car le risque est toujours là, confirme le bourgmestre Yves Degeye. Mais des entreprises pourraient déjà être sollicitées cet automne pour de premières mesures."

Reste à présent une fumée blanche à apercevoir du côté de l’évêché pour entériner un accord entre la commune de Tellin, la Fabrique d’église de Resteigne et les autorités épiscopales.