"Le plus grand feu d’artifice pyro-musical de Wallonie" à Tellin ce 21 juillet

Après trois ans d’absence, il sera enfin de retour en plein cœur de Tellin ce 21 juillet dès 23 h. Le comité organisateur, Promo Tellin, a fait peau neuve et se lance donc le défi de relancer l’événement estival. Pas question d’un feu d’artifice à bruit contenu ou avec des drones mais un vrai feu d’artifice à l’ancienne qui sera réalisé par la société flamande CBF Pyrotechnics.

"C’est un choix que nous avons décidé avec CBF, souligne Jérôme Leclère, président de l’ASBL Promo Tellin. Notre souhait était de proposer un spectacle de son et lumière et le feu d’artifice traditionnel reste le meilleur moyen d’offrir un spectacle de haute qualité. Les nouvelles techniques de feux ne sont pas encore abouties pour offrir un tel spectacle. De plus, on voulait marquer le coup pour les quarante ans de l’ASBL."

Un spectacle possible grâce au sponsoring

Au menu, quinze minutes d’un show exceptionnel accompagné d’une playlist adaptée au spectacle, sans oublier le jeu des lumières. En raison des travaux dans Tellin, les festivités se tiendront à proximité de la salle Concordia, près de l’Office du tourisme.

Le spectacle proposé sera-t-il bien le plus beau de Wallonie ? "On l’espère, poursuit le président. Beaucoup de personne nous attendent au tournant, c’est un véritable défi. Mais avec les références de la société CBF en Belgique et à l’étranger, on ne se tracasse pas trop."

Une organisation qui a bien évidemment un coût important. "Heureusement, nous pouvons compter sur de très nombreux sponsors, explique Jérôme Leclère. D’autant plus que po ur cette reprise, nous n’avons eu aucun subside de la Commune ou de la Province."

Notons que les festivités commenceront le 20 avec un grand open air. Le feu d’artifice du 21 sera précédé d’une après-midi récréative familiale et d’une soirée musicale donnée par des groupes de la région.

Infos: Facebook Promo Tellin.