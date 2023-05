Quatre ans plus tard, les comptes sont bons à Tellin

Du côté du bourgmestre Yves Degeye, l’heure est également aux réjouissances. "On nous avait prédit un scénario catastrophe en début de législature et il n’en est rien. Malgré les moments difficiles que nous avons traversés, on a su faire face. Je suis fier de ces comptes et je remercie l’ensemble du personnel et du collège pour son travail."

Il est vrai qu’en 2019, la commune présentait un mali de 313 000 €, la situation quatre ans plus tard est donc complètement inversée. Notons également que la commune présente aussi de bonnes provisions et réserves. Malgré ces bonnes nouvelles, le directeur financier met en garde pour les années à venir car les taux d’emprunts risquent d’augmenter et de modifier considérablement les comptes.

La traversée de Bure à l’extraordinaire

Tant Vivr’Ensemble que Lets’Go, les deux groupes de la minorité, se sont félicités des comptes présentés.

Néanmoins, Steve Laurent (indépendant) regrette que les taxes locales soient en augmentation depuis 2019. "Il est dommage que l’on prélève des montants dans la poche du citoyen", a-t-il souligné. Mais le bourgmestre tient à nuancer ces propos. "Cette augmentation n’est pas linéaire, elle fait suite à la création d’une nouvelle taxe sur les égouts et de l’augmentation de celle sur les secondes résidences", précise-t-il.

Jean-Pol Pirlot (Lets’Go) regrette quant à lui le manque de provisions pour l’entretien du patrimoine.

"On ne peut pas dire que la commune ne fait pas de provisions, répond Yves Degeye. Nous avons fait des choix politiques sur certains dossiers et nous ne pouvons pas tout réaliser en même temps."

Du côté de l’extraordinaire, les comptes sont en mali en raison de l’important chantier de la traversée de Bure où un budget de près de 1 500 000 € a été prévu.

Au vote, les comptes communaux ont été approuvés à l’unanimité.