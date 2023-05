Tellin: obligation de contrôle des substances radioactives dans l’eau, pas d’urgence

Le collège avait inscrit à l’ordre du jour du conseil communal de vendredi la validation d’une mission d’assistance, en ce sens, auprès de l’intercommunale Idelux Eau.

"Il y a des obligations que nous ne respectons pas, a exposé le bourgmestre Yves Degeye. On pourrait en parler longtemps mais voilà, nous devons faire face à nos obligations."

Du côté de la minorité Vivre Ensemble, Bernard Bruwier, se demande dès lors pourquoi le conseil doit voter le principe d’une telle mission vu qu’il s’agit d’une obligation.

L’offre d’Idelux sera mise en concurrence

"Des générations d’habitants ont consommé de l’eau sans se poser de questions et sans problème, relève aussi le conseiller. Au mois de juin, nous avons appris que le PH était légèrement trop bas et rebelote aujourd’hui avec cette obligation. Il y aura sûrement du radon mais qui est naturel. Dans les années futures, que va-t-on encore nous demander ? Et quel sera l’impact sur le coût-vérité ?"

Steve Laurent (indépendant) s’étonne, lui, que la mission d’assistance soit quasi d’office attribuée à Idelux Eau sans qu’aucune autre offre ait été soumise.

Le bourgmestre de s’adresser alors à l’ensemble du conseil: "Nous ne sommes plus à un mois près si vous souhaitez que l’on demande en tout trois offres".

Dans un consensus unanime, l’ensemble du conseil a au final fait le choix de reporter le point. Et ce pour que la commune consulte d’autres organismes, en plus que l’intercommunale Idelux, afin de faire jouer la concurrence.