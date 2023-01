Tellin et Libin lèvent les restrictions sur l’eau

Une ordonnance du bourgmestre avait été prise en ce sens, début août, en pleine période de sécheresse.

Mais les restrictions étaient toujours d’application et seront officiellement levées ce 23 janvier, soit plus de 5 mois plus tard. Car la période de pluie que nous venons connaître a été bénéfique pour l’approvisionnement en eau.

"Même si effectivement, certaines interdictions concernaient un usage estival, nous voulions être vraiment certains que les nappes phréatiques se soient remplies, explique Yves Degeye, le bourgmestre de Tellin. Les mesures ont été bien respectées car on ne m’a pas rapporté d’abus."

Le réseau communal a aussi été proche du seuil limite et la SWDE (société wallonne des eaux) a procédé à des apports. Ce qui a un coût.

Après une restriction de plusieurs mois, la question de céder son réseau à la SWDE – avec aussi un prix parfois plus bas – pourrait se poser pour éviter des soucis si avec épisodes des de sécheresse étant un phénomène qui se répétera.

Mais cela n’est pas du tout à l’ordre du jour à Tellin.

"En restant propriétaire de notre réseau, nous pouvons réagir toute de suite, répète Degeye. Il y a quelques jours, nous avons été confrontés à une fuite et nos hommes ont tout suite pu se pencher sur le problème. Il n’est pas certain que cela soit le cas avec la SWDE."

Plus d’interdictions à Libin mais eau non-conforme à Anloy

À Libin, commune voisine, un arrêté similaire avait aussi été décidé l’été dernier, et même déjà à partir de juillet. Là aussi, les restrictions viennent d’être levées.

Mais un autre souci vient d’être découvert ; cette fois dû aux précipitations de ces derniers jours. L’eau est actuellement considérée comme impropre sur la section d’Anloy (à l’exception des sections de Wachamps et Les Petelles). De la boue s’est retrouvée dans le réseau sur cette portion.

La bourgmestre Anne Laffut a pris un arrêté début de cette semaine stipulant qu’il est interdit, sur la section d’Anloy. de consommer l’eau du réseau sans qu’elle ne soit bouillie durant 5 minutes minimum. Une distribution d’eau a eu lieu.

De nouveau résultats d’analyses sont attendus pour autoriser à nouveau la consommation.