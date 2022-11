Le papa aurait violé ses filles à Tellin : dix ans de prison requis

Il charge les services sociaux

Le papa aurait rejoint ses filles dans leur lit, dans la douche, aurait imposé des actes sexuels en échange de friandises ou de cadeaux. Le quadragénaire nie tout en bloc. "C’est n’importe quoi, ce sont toutes des inventions", insiste-t-il devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau. Il charge la maman, les services sociaux et SOS Enfants. "Toute la clique " qui a coupé les ponts entre lui et ses enfants, et qui les aurait montés contre lui. "Ces services-là, ils ne voient qu’une chose, s’approprier le droit parental sur les enfants ", dénonce-t-il.

"Jamais de ma vie je n’ai touché un enfant, jamais de ma vie je n’ai fait de mal à mes enfants ", s’exclame-t-il. Un discours qui passe mal puisqu’en 2012, il a été condamné pour avoir violé sa petite voisine de 5 ans.

Un lourd passé judiciaire

Le Tellinois traîne d’ailleurs un lourd passé judiciaire en matière de mœurs. En novembre 2018, il a été condamné à trois ans de prison pour détention d’images à caractère pédopornographique, dont certaines particulièrement violentes. Il avait envoyé des photos de ses enfants à un pédophile notoire et proposé à un autre un "plan cul" à quatre avec leurs filles respectives.

Des faits de mœurs sur ses enfants, on lui en a déjà reproché par le passé. Les enfants s’étaient confiés à des camarades de classe, et l’école avait alerté les autorités judiciaires. Il avait été acquitté au bénéfice du doute en 2014.

L’homme se dit victime de son passé judiciaire. Est-il une victime ou un dangereux prédateur sexuel ? Ce sera à la Justice de trancher.

« Ne plus avoir à vivre ça »

Me Chapelle, avocate des parties civiles, rappelle que les experts avaient conclu dans de précédents dossiers à un risque élevé de récidive, l’homme ne se remettant jamais en question.

Une de ses filles a tenté de se suicider, rapporte-t-elle, "disant préférer mourir que de parler. Elle finira par parler, pour ne plus avoir à vivre ça." Elle s’est confiée à une amie, puis à sa maman qui ira déposer plainte à la police. C’est ainsi que le dossier judiciaire a débuté.

"Personne n’est décidé à laisser en liberté un auteur de faits de mœurs qui n’est pas décidé à s’amender ", commente la substitute Charlotte Saint qui a requis une lourde peine de dix ans de prison.

« Un large doute »

L’avocat de la défense, Me Fadeux, plaide un acquittement, au bénéfice du doute. "Monsieur est victime de son passé judiciaire", argumente-t-il. D’après lui, il n’aurait jamais pu commettre tous les faits qui lui sont reprochés sans éveiller de soupçons auprès de la maman, des proches de la famille, de l’école, du médecin traitant… Il s’appuie également sur le témoignage d’une des deux filles qui s’est rétractée.

Quant aux résultats du polygraphe, que le prévenu a lui-même sollicité, et qui conclut que le papa ment, il les met en cause par l’état de stress et d’angoisse de son client. "Il y a un large doute dans ce dossier", conclut-il.

Le jugement sera rendu le 6 décembre.