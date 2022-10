Tellin : Annemarie Trekker, les objets et leur âme

Extrait: "Regardez autour de vous, et plus particulièrement dans les coins cachés ou oubliés de votre lieu de vie, pour dénicher l’un ou l’autre objet qui provoque un sourire sur vos lèvres, le souvenir d’une page heureuse de votre vie glissée entre deux trous de mémoire. C’est un premier signe."

Les vêtements, les meubles, la correspondance, les objets sources de sacré, les livres, les photos, les objets et la mémoire d’enfance… nourrissent les chapitres de cet essai. Annemarie Trekker est diplômée en sociologie clinique. Après une carrière dans le journalisme et la communication, elle a créé l’association Traces de vie, spécialisée dans l’écriture des récits de vie. Directrice de la collection Encres de vie chez l’Harmattan, elle est autrice de nombreux essais et romans.

« Supplément d’âme qu’exhalent pour nous les objets qui nous entourent »

"Fil conducteur qui est la place et le sens des objets dans nos histoires de vie et en quoi ceux-ci peuvent nous guider dans une forme de construction identitaire intérieure, nous permettant de mieux saisir, d’où nous venons, qui nous sommes sur le plan de nos énergies vitales et comment exprimer celles-ci au mieux dans le monde qui nous entoure", nous confie l’auteure. À quoi servent-elles, ces choses inertes amassées au fil des ans ? Quel portrait dessinent-elles de leur propriétaire ? Des marqueurs de temps ? De vie ? De souvenirs ? " Dans ce livre, l’autrice traite de ce supplément d’âme qu’exhalent pour nous les objets qui nous entourent et ainsi, ce qu’ils disent de nous… Un livre pour compagnonner avec les objets. Un livre" Objets mode d’emploi ", un livre pour se façonner une vie chargée de sens par la grâce des objets…", sourit Bérengère Desmettre dans sa préface de l’ouvrage, titrée Ma bague de Prague. Touchant, ce chapitre dédié aux objets, mémoire d’enfance. L’auteure nous révèle en pratique comment naviguer les pieds dans l’eau et la tête dans les étoiles. Se saisir de l’objet fait déjà la plupart du travail. Lisez plutôt: "Regardez vos mains bouger sans que vous le leur demandiez. Voyez vos doigts se diriger lentement mais sûrement vers l’objet pour le palper, l’approcher des yeux pour mieux l’examiner, puis du nez enfin le renifler, et laissez-vous imprégner par toutes ces sensations."

C’est certain, la présence de certains objets à nos côtés est bel et bien porteuse de sens.

"La vie secrète de nos objets" (Pourquoi il ne faut pas tout jeter), aux éditions Kiwi, 18 euros.