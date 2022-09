«Pas de problèmes avec les camps à Tellin»

Et de citer en exemple, des communes comme Bouillon, Chiny, Florenville ou Andenne qui ont pris des mesures pour interdire l’alcool lors des camps.

Mais en même temps, Bernard Bruwier souhaite que la commune reste accueillante en gardant des endroits de camp.

Réponse en deux temps du bourgmestre Yves Degeye. Tout d’abord pour les endroits de camp. "Nous cherchons à les pérenniser et nous avons des agréments avec les agriculteurs, précise le bourgmestre. Nous avons aussi chaque année un budget pour un "monsieur madame camp"qui gère les contacts avec les groupes."

Par contre pour d’éventuelles mesures pour encadrer la consommation d’alcool, il est nettement plus réservé.

"Il faut une décision coordonnée, rien ne sert de décider quelque chose à Tellin si à Libin, par exemple, c’est différent, estime-t-il. S’il y a une interdiction, il faut que cela soit respecté. Les zones de police ont-elles les capacités pour aussi veiller à ces aspects?"Mais Yves Degeye insiste aussi, rien n’a été à déplorer sur Tellin durant l’été "Il n’y a pas eu de problèmes avec les camps et je n’ai eu aucun retour" précise le bourgmestre tellinois. La possibilité d’interdire de façon généralisée passe mal aussi auprès de l’échevine Natacha Rossignol. "Il faut croire en cette jeunesse"dit-elle de son côté. Un avis que d’autres ont partagé autour de la table.

La minorité Let’s Go voudrait un observateur

Le conseil devait aussi approuver le recrutement de deux ouvriers au sein du personnel communal. À cette occasion, Jean-Pol Pirlot (Let’s Go – minorité) a émis un souhait, non par sur le bien-fondé des recrutements, mais bien sur la procédure en passant par un jury. Et de s’interroger: "À partir du moment où les syndicats sont observateurs, est-ce qu’il ne faudrait pas des représentants du conseil afin que cela soit mieux ressenti par la population?" Le jury ne comptant à priori pas de politiques. L’échevine Natacha Rossignol n’est pas favorable à cette ouverture vers le conseil.

Et de demander au conseiller de la minorité: "Tu ne fais donc pas confiance au jury?"

Justification de Jean-Pol Pirlot: "Je voyais cela comme un signe d’apaisement."

Le bourgmestre Yves Degeye a, lui, proposé de ne rien changer pour la procédure actuelle tandis que la directrice générale va vérifier ce qui est permis légalement. Lors du vote pour entériner ces futurs recrutements, les deux conseiller Let’s Go se sont abstenus.