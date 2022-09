"Cela se joue sur la longueur d’un terrain de football, la largeur étant un peu réduite. La caractéristique essentielle de ce sport est l’auto-arbitrage, donc le fair-play entre joueurs. Le principe du jeu consiste à attraper le frisbee dans la partie adverse, un peu comme pour le rugby", explique Max Stockmans, responsable du club de Bure.

L’ultimate ne requiert pas de prédispositions spécifiques, si ce n’est une condition physique "normale".

Flairplay et port sans contact

Outre l’auto arbitrage, l’ultimate se pratique sans contact physique.

"Lorsqu’un jouer est en possession du disque, le jouer ne peut courir, marcher. Il a dix secondes pour distribuer l’objet volant", précise Max Stockmans.

Pour plus de détails et découvrir ce sport mixte qui se pratique dès 16 ans, rendez-vous le samedi 10 septembre, dès 15h, au terrain de football de la RUS buroise avec au programme des activités d’initiation, des démonstrations et de la petite restauration.

Renseignement: 0490/39 98 68