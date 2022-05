Les deux tours gallo-romaines d’Arlon et la fonderie des cloches de Tellin reconnus «Patrimoine exceptionnel de Wallonie»

Ce statut de "Patrimoine exceptionnel de Wallonie" offre une meilleure protection de ces biens et/ou la possibilité aux propriétaires publics ou privés de bénéficier d’un soutien plus important pour le financement des travaux de restauration.

Les nouveaux monuments considérés comme "Patrimoine exceptionnel de Wallonie" en province du Luxembourg sont les suivants: Arlon, les deux tours gallo-romaine Jupiter et Neptune. Ces deux tours sont d’importants vestiges conservés du système défensif édifié par les gallo-romains à la fin du IIIe siècle. Parlà, elles sont rarissimes et apportent un témoignage exceptionnel sur l’architecture militaire de cette époque et constituent un élément patrimonial unique. Tellin, la fonderie des cloches (uniquement les parties intérieures et le matériel roulant préservés in situ, à savoir le pont roulant, le four, les vestiges du four à réverbère). Cette fonderie est la dernière à pouvoir témoigner du processus complet de la fabrication des cloches. Son caractère exceptionnel est lié aux aspects techniques (en tant que savoirfaire), culturels et historiques qui y sont remarquables et unique.