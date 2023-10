On ne peut pas le nier. Après deux revers, dont une grosse claque à Gand, on a voulu proposer autre chose contre Namur, mais cela n’a pas fonctionné.

Pourquoi cette approche différente ?

En analysant notre défaite à Gand, on a constaté qu’on avait pris plusieurs buts en jouant mal entre les lignes. Cette fois, on a opté pour un jeu plus direct, mais force est de constater qu’on a échoué. C’était compliqué. En face, leurs arrières prenaient tout de la tête. Et en jouant de la sorte, on n’a pas retrouvé la complémentarité affichée précédemment. Pourtant, en semaine, on avait bien travaillé en ce sens, mais la réalité du match était tout autre. En première période, on laissait l’impression d’affronter une équipe du Top 3 en maintenant beaucoup de monde derrière le ballon. On n’a rien montré.

"On n’a pas joué sur nos qualités"

Sauf en fin de match…

En fait, on a mieux joué après avoir concédé le but. Mais bon, c’était loin d’être brillant. On a l’habitude de se créer pas mal d’occasions, mais cette fois, on a dû se contenter de quelques situations intéressantes. C’est dommage, on connaît les qualités de chacun, mais cette fois, on n’a pas joué sur nos qualités. La prise de risques fait partie du foot et contre Namur, on n’a pas suffisamment osé prendre de risques à la construction.

Trois défaites consécutives. Quand on repense à la démonstration qui avait précédé contre Cappellen, c’est assez impensable, non ?

Effectivement, mais ce sont les aléas du foot. Il est impératif de réagir. On a la chance de disputer une autre rencontre à domicile samedi (NDLR: contre Tessenderlo qui, comme Virton, compte dix unités). Il est important de se racheter devant nos supporters parce qu’on a besoin d’eux.

Et entamer ainsi une autre série ?

Cela ferait le plus grand bien, oui. Mais avant de parler de série, on va d’abord commencer par tenter de gagner à nouveau. Et on va désormais arrêter de regarder devant nous, il convient plutôt de voir ce qui se passe derrière. Notre avance sur le bas de classement a fondu (NDLR: l’Excelsior ne compte que trois points de plus que la lanterne rouge, Dessel) et il ne faudrait pas que la tendance s’accentue.