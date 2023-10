Mattis Poitoux a décroché sa troisième victoire depuis janvier

Face à Sart, Vaux a mis tous les ingrédients qui avaient disparu les autres semaines à savoir de l’engagement, de l’envie et du caractère. "Ce n’était pas le même Vaux que celui des semaines précédentes, confirme le milieu de terrain. Cette fois, tout le monde s’est vidé sur le terrain, nous nous sommes battus les uns pour les autres. J’ai trouvé que la mentalité était meilleure. Pourtant, il ne s’est rien passé de spécial cette semaine, j’espère qu’un déclic s’est opéré. Parce que gagner contre Sart, c’est bien. Mais il faut confirmer dans les semaines à venir."

Et ce dimanche, Vaux aura droit à un gros morceau puisque les Novillois iront rendre visite à Ethe. Mais les seules victoires de Vaux cette saison ont été décrochées face à des cadors de la série. "Probablement, car nous avons plus facile lorsque nous ne devons pas faire le jeu, indique Mattis Poitoux. Nous sommes plus à l’aise quand nous devons défendre et repartir rapidement. Un style qui ne me convient pas ? Oh, j’aime avoir le ballon, mais je sais aussi défendre. Cela ne me dérange pas de mettre la godasse et de devoir batailler."

Un duo convaincant avec Barthélémy Renard

Du haut de ses 19 ans, il fêtera ses 20 ans en décembre prochain, Mattis Poitoux a vite trouvé sa place dans la ligne médiane de Vaux. "Ma meilleure place ? En numéro six ou en numéro huit, confirme-t-il. Je peux aussi jouer derrière l’attaquant, mais je suis moins à mon aise. Je forme un bon duo avec Barthélémy Renard. Lui, il prend tout dans les airs et moi, je cours à côté pour ratisser. Dimanche, cela a très bien fonctionné."

Formé à Virton, Mattis Poitoux avait ensuite rejoint Wiltz avant de débarquer à Vaux l’hiver dernier. "Parce que cela ne se passait plus bien à Wiltz et que j’avais arrêté là-bas dès le mois de septembre, dit-il. Laurent Lambert m’avait proposé de venir suivre les entraînements avec Vaux. Et Pascal Jacquemin, l’ancien coach, a directement voulu me faire signer. Des regrets d’être en P1 après avoir connu Wiltz ? Pas vraiment, car j’ai commencé des études en éducation physique à Liège. Et me taper trois fois la route jusqu’à Wiltz chaque semaine, je ne suis pas certain que cela aurait été une bonne chose pour mes études. Si j’ai pensé à partir cet été ? Si Vaux était réellement descendu en P2, je serais parti. J’ai eu des touches, mais quand le maintien a été annoncé, j’ai prolongé. Tout en sachant que la saison allait être plus compliquée. Enfin, je ne pensais quand même pas que nous n’aurions que six points après neuf matches."