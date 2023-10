Eric Lejeune se confie après l'excellent début de saison d'Houffaloise

En guise de comparaison, l’an dernier, après neuf matches, Houffaloise, qui était finalement resté en P1 après la non-inscription de Durbuy, ne comptait que sept points.

"Si je suis surpris de ce début de saison ? Non, répond Éric Lejeune. Nous avons remporté les matches que nous devions gagner. Et nos quatre défaites, elles sont arrivées face à des équipes qui doivent jouer le haut du tableau, à savoir Ethe, Oppagne, Arlon et Sart. Et encore, à chaque fois, nous perdons avec un but d’écart et certaines rencontres se sont jouées sur le fil. Je pense par exemple à la rencontre face à Oppagne avec un penalty plutôt litigieux en faveur de notre adversaire."

Messancy, cela ne faisait normalement pas partie des équipes qui devaient se situer dans la même zone que Houffaloise cette saison. Et pourtant, les hommes d’Aurélien Gomez ont su aller s’imposer sur le synthétique messancéen. Le tout sans Clotuche et Paquet. "Nous avions aussi Thomas Blaise et Knoden sur la touche, commente Éric Lejeune. Si je pensais que nous allions gagner sans encaisser ? Je n’aurais pas parié un million d’euros sur une victoire de notre part, mais je sais que nous avons un bloc solide et que nous pouvions tenir le zéro. Je pense que Messancy a été surpris par notre bonne agressivité." Et sans un gros match du gardien adverse, nous gagnons 0-2 ou 0-3. La plus grande satisfaction, c’est le fait de voir que les jeunes ont répondu aux attentes. Nous avions eu une discussion pendant la semaine. Nous avons dit que vu les absences, certains garçons qui avaient un peu moins de temps de jeu allaient recevoir leurs chances. Et qu’ils devaient la saisir pour compliquer les choix du coach. Ils ont réussi à la perfection."

Aurélien Gomez, qui va récupérer quelques joueurs pour la venue de Nothomb samedi, va donc devoir faire des choix en fin de semaine. "Mais tous les coaches aiment cela, répond Éric Lejeune. L’année dernière, Aurélien Gomez devait aussi se creuser la tête. Mais parfois, c’était pour avoir onze mecs à mettre sur le terrain. Cette année, nous avons une abondance de biens. Mais c’est parfait pour le groupe. Je sais qu’il y aura des déçus en voyant la sélection en fin de semaine. D’autant plus que tout le monde ne pourra pas aller jouer en B."

L’objectif n’a pas changé

Si Houffaloise est une belle surprise de cette première partie de saison, Éric Lejeune ne compte pas revoir les ambitions de son club à la hausse . "Nous, ce que nous voulons, c’est vivre une saison tranquille, pas comme l’an dernier, glisse Éric Lejeune. Fatalement, nous prenons plus de plaisir cette saison, mais je ne vais pas m’emballer maintenant, la route est encore longue. Tâchons déjà d’assurer le boulot samedi soir face à Nothomb. Un adversaire qui fait partie de ceux que nous devons battre pour justement vivre une année sereine."

Mais au final, le groupe houffalois, qui a enregistré l’arrivée de garçons comme Paquet, Frère ou Lentz cet été, est-il plus fort que l’an dernier ? Nous avons posé la question à Éric Lejeune. "Je vais dire que nous avons un peu plus de qualités footballistiques cette année, répond l’Houffaloise. À ce sujet, un Tom Paquet, un Momo El Ouaaliti ou un Baptiste Benassy, cela amène un plus. Nous avons beaucoup moins de déchets techniques. Un joueur qui m’étonne positivement ? Je pourrais en citer plusieurs. Un Robin Lentz évidemment, un El Ouaaliti, un Steven Frère qui fait le boulot dans les buts. Je peux aussi parler de Xavier Tombal qui est de retour après huit mois d’absences et qui a livré un tout gros match à Messancy ou de Michaël Chisogne, qui a débuté en B avant de prendre place en A. Un Selim Chekkouri confirmé également en ce début de saison. Ce que je veux dire, c’est que notre réussite, nous ne la devons pas à un seul homme. C’est vraiment le collectif qui fait la différence."

"Lentz ? Un gâchis d’avoir joué en P3 si longtemps"

Si Éric Lejeune ne souhaite mettre personne en avant, difficile cependant de passe sous silence l’apport de Robin Lentz. L’Houffalois, qui traînait son ennui en P4 la saison dernière, éclabousse la P1 de son talent depuis le début de la saison. "Ce qu’il faut en déduire ? Que Robin perdait son temps en P4. C’est du gâchis de voir un mec pareil passer autant de temps dans les séries inférieures. Ceux qui connaissent Robin ne sont pas surpris de son début de saison, estime Éric Lejeune. Quand nous l’avons signé, c’était normalement pour la P3. Mais quand il nous a dit qu’il avait envie de revenir au top et qu’il allait faire les efforts pour y arriver, nous avons vite compris qu’il pourrait briguer une place en A. D’autant plus que le coach le connaissait des équipes de jeunes. Robin a une mentalité irréprochable depuis le début de la saison. Il ne rate quasiment aucun entraînement, c’est à souligner."