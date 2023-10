Emily Herin en a eu des cloches aux mains

Et comme d’habitude, Emily Herin a donné de la voix samedi soir. Le match, Emily Herin l’a vécu à cent à l’heure . "Je suis toujours très attirée par la compétition, je ne l’ai jamais caché, plaisante l’intéressée. J’étais déjà comme cela sur le terrain et c’est pareil quand je vais voir Athus. J’encourage du début à la fin. Je peux vous dire qu’après le dernier échange, j’étais rincée (rires). J’ai même dû faire une pause pendant le match afin d’aller chercher des pansements parce que j’avais attrapé des cloches aux mains à force de taper sur le tambour (rires)."

"Moins d’erreurs à Athus"

Et Emily Herin avait le sourire samedi soir puisque les Athusiens ont pris les trois points contre Bouillon (3-1). "Un beau match ? Oui, c’était vraiment un beau derby, très équilibré, juge Emily Herin. Les dernières années, les matches étaient moins disputés, vous aviez souvent une équipe qui prenait le dessus très tôt dans le match. Mais samedi, ce n’était pas le cas, la balle aurait pu tomber d’un côté comme de l’autre."

Mais au final, est-ce que le succès des Sudistes est mérité ? "Je pense même si ce n’était peut-être pas le meilleur match d’Athus cette saison. Je trouve juste cela un peu étranger de ne désigner qu’un seul arbitre pour une rencontre pareille. Mais bon, le gars a fait ce qu’il a pu. En étant seul, ce n’était pas évident. Je pense que la différence, elle est venue du fait que les Athusiens ont commis moins d’erreurs dans les moments plus décisifs. L’ambiance ? Même si c’était un derby, ce n’était pas trop tendu."

"Athus a un collectif, Bouillon des individualités"

En attendant, avec cette victoire, Athus dépasse son adversaire du jour et prend la deuxième place du général. "Si je dois comparer les deux équipes, je dirai que Bouillon se repose sans doute davantage sur ses individualités qu’Athus où le collectif est plus homogène et important, analyse Emily Herin. Du côté bouillonnais, beaucoup de points se font grâce à Madhi El Hajame. Lui, je peux vous dire qu’il est vraiment impressionnant. Dans les deux premiers sets, il a marqué tous ses points. Athus a ensuite su le ralentir un peu et cela a aussi permis de faire la différence. Du côté athusien, les points, ils peuvent venir d’un peu partout."

Emily Herin l’a dit, elle a vu presque toutes les rencontres d’Athus cette saison. "Sauf celui à Riemst la semaine dernière, dit-elle. J’essaie toujours de suivre les matches, mais avec les avants, ce n’est pas toujours facile. Avant Bouillon, je n’avais pas vraiment vu de réelles grosses oppositions face à Athus. Bouillon est la plus belle équipe vue jusqu’à présent. Mais comme je l’ai dit, je n’ai pas eu l’occasion de voir Riemst. Une équipe luxembourgeoise championne cette saison ? Pour moi, si Bouillon affiche un peu plus de régularité, cette équipe peut croire au titre. Mais je pense que les Athusiens ont aussi toutes leurs chances."