Régionale 2: les Mussonnais dominent Saint-Hubert

Musson – Saint-Hubert

Le derby revient aux Mussonnais, qui l’ont bien mérité. Ils signent leur 4e victoire, en quatre matches, à domicile. Les deux équipes étaient au coude à coude à l’entame du dernier acte (61-61), puis la détermination, la défense et les jambes des Gaumais ont fait la différence, face à des Borquins qui semblaient perdus sur le terrain, incapables de trouver une solution. "On a bien réagi pour revenir en début de match, se félicite le coach Bastien Delepine. Dans le dernier quart-temps, on a été agressif en défense et au rebond, à l’image de Moriamé qui a livré une grosse prestation. On leur a interdit de marquer. Saint-Hubert a perdu les pédales. On était très dur derrière. On les a bien contrôlés. Cela nous a libérés en attaque et on a bien couru."

Emmenés par un Pirotte intenable, les Borquins prennent les premiers échanges à leur compte et filent à 3-9 et 13-23 (7’). Ils développent de l’excellent basket, en mouvement et collectif. Musson réplique (23-24), mais Fraselle, Legros et Pirotte (2 bombes) en remettent une couche et c’est 23-34 (12’). Wauters relance les siens (30-36), alors que la belle mécanique ardennaise commence à s’enrayer. Et Musson, via Leenman et Moriamé, passe en tête juste avant le repos: 42-41.

Moriamé insiste à la reprise (46-43) et le public assiste alors à un chassé-croisé: 48-50, 54-50, 59-61, 61-61 (30’). Au dernier acte, les Mussonnais, bien plus agressifs, dominent au rebond et ils prennent directement l’ascendant, sous l’impulsion de Pierre, Giberti et Braet (72-63 à la 34’). Dépassés, les Borquins multiplient les pertes de balle et les ratés (0/6 à trois points en 10 minutes). En face, ça va trop vite, et Moriamé émerge encore au rebond offensif, alors que Braet conclut en lay-up: 78-65 (39’), 78-70.

"Musson avait plus envie que nous et a joué juste et de manière dure, relève le coach borquin Michaël Jaspart. Nous, on a pleuré pendant tout le match. Si les arbitres laissent jouer, c’est à nous à élever notre niveau d’intensité en défense. Mais on ne s’est pas adapté. On préfère rouspéter. On prend deux fois 9 points d’avance, mais on laisse Musson revenir. On est trop gentil. Je n’ai pas vu la mentalité de gagneur pour un derby."

"Saint-Hubert jouait vraiment bien au début, mais on ne s’est pas affolé, note Alexis Pierre. On s’est accroché, on a mis de l’intensité et on a commencé à défendre. Et à trouver du shoot et des contre-attaques. On a été très solidaire. On a fait sortir les grands de Saint-Hubert de la raquette. Moriamé et Leenman ont fait un super match. C’était vraiment agréable, un excellent match."