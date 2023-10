Assenois 1 – Tontelange 0

Privé, entre autres, de Manu Jacob et Leva, Assenois a failli se casser les dents sur un Tontelange revigoré depuis l’arrivée du nouvel entraîneur Mustafa Haddar.

Il a fallu attendre la 73', pour voir Nicolas Aubry marquer le seul but de la rencontre (1-0), qui permet aux hommes de Stéphane Dubois de garder le leadership. "Nous méritions mieux, regrette Mustapha Haddar, le nouveau mentor des Spurs. Un point certainement et probablement les trois. C’est frustrant, mais on retiendra que nous avons bousculé le leader. C’est de bon augure pour la suite."

Jamoigne 1 – Martelange 1

Fabian Lambot, le coach suspendu mais toujours entraîneur en dehors du coaching en bord du terrain, se lamente de la poisse qui poursuit son équipe depuis le début du championnat. "Après un quart d’heure, nous devions mener 3-0 avec trois occasions cinq étoiles. Au lieu de cela, nous prenons un but sur un contre. Un véritable hold-up, cruellement injuste."

Très déçu, il se console avec le niveau de jeu de ses ouailles. "C’est vrai que la deuxième mi-temps a été plus équilibrée, mais sur l’ensemble du match, c’est très frustrant. On méritait les trois points." Ferauge, à la 21', et Kylina Severin sont les buteurs du soir.

Saint-Léger 0 Habay-la-Vieille 2

Après le 1 sur 9 des trois dernières rencontres (le seul point pris contre Habay-la-Neuve B n’étant pas vraiment mérité), Habay-la-Vieille ne pouvait pas revenir bredouille de son déplacement chez les Canaris. Avec Gil Grevisse, Jonathan Moris et Mathys Castagne laissés sur le banc, la rencontre s’est rapidement orientée avec un but de Collignon après dix minutes (0-1). Le score a été doublé suite à un but du Léodégarien Jordan Damervalls, contre son camp (0-2). L'équipe de Mario Mendoza jouera dimanche un match couperet à Saint-Mard, alors qu’Habay-la-Vielle, si la rencontre a lieu, ne devrait pas perdre de plumes contre Freylange.

Vance 4 – Toernich 1

"Quand Dylan Herman est suspendu et qu’Anthony Mancini rate quelques buts tout fait, explique le T2 Maverick Merlot, Vance a encore d’autres forces offensives dans sa besace."

Cette fois, c’est Ryan Denis qui a pris le relais aux 11', 22' et 74', Mancini complétant la série juste après la mi-temps. "Ce n’est pas notre meilleur match, poursuit le T2, mais je n’ai pas trouvé nos adversaires très performants. Il est clair que nous devrons montrer un autre visage lors des matches contre Assenois et Bleid qui se profilent en novembre."

Le but de Toernich a été inscrit par Baptiste Buffin à la 43'.

Habay-la-Neuve B 0 Meix-devant-Virton B 5

Après un début de saison où les jeunes Méchois ont pataugé, le groupe s’est équilibré avec les renforts de Nicolas Day et de Cyrille Godrin qui épaulent les jeunes pousses. Après le point pris à Assenois, la semaine dernière, l’équipe de Ciro Lentini est allée corriger Habay-la-Neuve B. "J’avais l’avantage de bien connaître l’équipe habaysienne que j’avais eu sous mes ordres à Virton en U19, commente M. Lentini. Nous avons effectué un pressing haut et nous avons eu la chance de mener 0-2 à la 7'. Nous étions sur du velours et la rencontre a confirmé les bonnes impressions que j’ai actuellement de mon équipe."

Les cinq buts ont été inscrits par Godfin (2), Day, Simons et Sabatucci

Bleid 2 – Saint-Mard 1

Kamel Bouzoubaa, le T1 spartiate, estime que le score ne reflète pas vraiment le déroulé de la rencontre. "Saint-Mard s’est installé dans un bloc très bas. Malgré cela, Akdah et Faye, nous ont mis sur du velours avec un 2-0 en rentrant aux vestiaires."

Le coach est cependant déçu de ses joueurs, qui n’ont plus mis la même intensité après le repos, ce qui a permis aux Saint-Mardois d’équilibrer les échanges et de revenir au score par Mahamane Touré dans les arrêts de jeu.