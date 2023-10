Blessé depuis le début de saison ou presque, David Henen n’avait pas encore entamé une rencontre dans ce championnat avec Courtrai. Sa première samedi, dans le derby contre Bruges, lui laissera un excellent souvenir. Aligné durant une heure, le Florenvillois a d’abord offert une première occasion à Ojo puis il a délivré l’assist qui a permis à Davies d’inscrire le seul but du match. Et à Courtrai de laisser la lanterne rouge à Westerlo.

Moris battu dans les airs

Eupen n’a guère inquiété une Union Saint-Gilloise très sereine vendredi (4-1). Les Pandas n’ont cadré qu’un seul envoi, synonyme de but. Et Anthony Moris doit le regretter. Le portier habaysien s’est déjà, en effet, montré bien plus souverain dans le domaine aérien que sur cette action-là. Guillaume François, lui, était en tribune, à côté de Teddy Teuma, venu encourager ses ex-équipiers. En face, Jérôme Déom n’était pas repris non plus.

Emond pas repris

Renaud Emond n’a pas pris part au Clasico. L’attaquant des Rouches est rarement repris ces derniers temps et n’aura d’autre choix que de se trouver une porte de sortie s’il veut rejouer.

Exploit pour Siquet et Bruges

Hugo Siquet et le Cercle de Bruges ont infligé à La Gantoise sa première défaite de la saison. Le Famennois y a bien contribué puisque c’est lui qui a intercepté le ballon sur l’action du premier but de la partie. Averti, il a été remplacé à un quart d’heure du terme.

Meunier doit encore patienter un peu

Toujours pas de fumée blanche pour Thomas Meunier qui s’entraîne normalement, mais n’a pas été appelé pour la rencontre remportée, vendredi, par Dortmund face au Werder Brême. Il va jouer le week-end prochain avec les U23 du club de la Ruhr puis sera sélectionnable pour l’équipe A. Ses derniers tests physiques l’ont pleinement rassuré après sa longue absence pour blessure.

Bientôt un 2e enfant pour Tim castagne

Tim Castagne et Fulham iront défier Tottenham ce lundi. Les Spurs, en cas de succès, peuvent récupérer leur place de leader. Le défenseur des Diables et son épouse Camille Melon ont par ailleurs annoncé, via les réseaux, la naissance d’un deuxième enfant en 2024, deux ans environ après celle de la petite Lya.