Libramont reçu cinq sur cinq, Arlon impuissant

L’altérité de ses performances permettra-t-elle un jour à Arlon d’enfiler le maillot de leader ?

En évoluant comme il l’a fait samedi, Libramont se remet, lui, dans la peau d’un favori. Va-t-il nous refaire le coup de 2022 quand il a coiffé Meix au poteau ? Pas impossible.

Le match démarre à cent à l’heure. Après d’inutiles palabres de Schinckus envers Michel Collin, les Mauves font mouche sur leur première incursion. Ils ont le bon goût d’insister, mais la réussite n’a pas décidé de faire bon ménage avec eux. Témoin, cette latte qui dévie un coup franc parfaitement ciselé par le spécialiste local, Schinckus.

Alors que Libramont domine tant et plus, une faute aussi grossière qu’inutile de Robinet va permettre à Arlon de recoller miraculeusement. Et pire, après qu’un sursaut a enfin animé les Arlonais, notamment avec cette frappe de Protin renvoyée par la barre, une faute de main bien involontaire de Nélisse oblige M. Collin à appliquer stricto sensu le règlement et désigner le point fatidique.

Sicaja n’aura aucun état d’âme pour donner au score une allure aussi inique que trompeuse à la pause.

Mais ce Libramont, où jeunesse et expérience se marient avec délice, ne va pas tarder à réagir promptement. Quand Protin accroche fautivement Schinckus, échappé, l’arbitre n’hésite pas à siffler le troisième péno de la soirée. Le goleador local se fait le plaisir de se faire justice lui-même. Libramont est lancé comme un TGV. Arlon, un peu KO debout, n’aura plus voix au chapitre si ce n’est dans le money-time alors que le succès mauve était scellé depuis belle lurette.

La mécanique mauve et ses rouages bien huilés régalent. Noppe imite son ancien coach chaumontois pour prendre le large et Schinckus joue à nouveau les frères jumeaux avec son compère Blandin pour adapter le score à la physionomie du débat. Les carottes sont cuites et bien rôties. La faute de Trogh sur Delwiche ne permettra pas à Schinckus de corser l’addition, tandis que les deux semi-occasions galvaudées par les boys de Gomrée tiendront de l’anecdote. Il y a longtemps que les Mauves, revanchards, avaient mis leur grosse patte sur le match. Les voilà plus que jamais outsiders des leaders, gommant du même coup les conséquences d’un départ hésitant.

Arlon paie son irrégularité et lâche du lest, la qualité de son noyau ne devant pas afficher un tel manque d’investissement trop récurrent.

Technique

LIBRAMONT: Delmé 6, Mosquera 7 (76’, Thilmant), Noppe 7 (72’, Oury), Nélisse 6 (88’, Guillaume), Robinet 4, Schinckus 7, Delwiche 6, Perreaux 7, Destrée 7, This 7, Blandin 7 (84’, Sousa).

ARLON: Collin 6, Cachbach 5, Sicaja 6 (69’, Daoust), Poncelet 5 (65’, Rocca), Protin 4, Verger 5, A. Hausman 4, François 5 (87’, Davies), Lejeune 5, Trogh 6, Hentcho 4 (57’, V. Hausman 6).

Arbitre: M. Collin.

Assistance: 110

Cartes jaunes: Schinkus, A. Hausman, Trogh,

Note du match: 7

3’, Blandin crochète aux 12 m et envoie un boulet dans le coin du but (1-0).

29’, tacle inutile de Robinet sur Sicaja sur le côté du rectangle. Ce dernier se fait justice (1-1).

40’, Nélisse, au sol, dévie involontairement le cuir du bras. Sicaja double son score (1-2).

55’, Schinckus déborde à gauche et est accroché par Protin. Le Libramont se fait justice (2-2).

59’, habile infiltration de Noppe qui place au ras du poteau (3-2).

75’, Schinckus déborde à droite et son centre, dévié par les gants de Collin, aboutit sur le front de l’opportuniste Blandin (4-2).