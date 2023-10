Libramont B à nouveau battu, Bras remporte le choc à Wellin

Wellin 0 – Bras 3

Pas si facile que le score ne le laisse penser, la victoire des Brôtis ! Et pour cause, Wellin s’est procuré un panel d’opportunités, surtout en première période. Toujours est-il que les visiteurs ont été mis sur orbite dès la 7’ par Quevrin sur un bon centre de Zimmerman. Les Jaune et Bleu ont plusieurs occasions franches, mais ils font face à un Pougin des grands soirs. Ce dernier a littéralement dégoûté les avants locaux. Bras va asseoir sa victoire avec deux nouveaux pions en toute fin de partie. D’une part, grâce à Quevrin qui récidive sur un coup franc de Guiot ; d’autre part par le biais d’un corner rentrant de Touillaux dévié malencontreusement par un défenseur wellinois dans ses propres filets.

Ochamps B 6 – Orgeo B 1

Après leur 1 sur 6, les Canaris avaient à cœur de remettre les pendules à l’heure face à une formation d’Orgeo B à la traîne. Ce sont cependant les Orgeotois qui ouvrent la marque via Goeders dès la 10’. Les Canaris ont toutefois regagné les vestiaires avec un pion d’avance grâce aux roses inscrites par Jardon et Cottin. Après l’entracte, les joueurs locaux ont régalé leurs supporters en inscrivant quatre nouveaux buts via Jardon, Chastain et un doublé de Dos Santos.

Léglise 3 – Libramont B 0

Après leur défaite dans le derby face à Neuvillers la semaine dernière, on pensait que les Libramontois allaient se retrousser les manches afin de laver cet affront. Force est de constater que la prestation de ce dimanche fut du même acabit que la précédente. Léglise en profite d’emblée puisqu’à la 2’, Deome est au pressing, il pousse le défenseur mauve à la faute et s’en va ouvrir le score. Les Libramontois obtiennent un penalty peu de temps avant la pause, mais Nihoul le stoppe brillamment. Les visiteurs tentent de revenir en seconde période, mais leur domination est stérile. C’est une nouvelle erreur qui permet à Léglise de faire le break via Massut. À 15 minutes du terme, Dourte réalise un récital dans le milieu du jeu et donne une offrande à Massut qui ne se fait pas prier pour récidiver (3-0).

Neuvillers B 1 – Libin B 0

Fort de sa victoire dans le derby contre Libramont, la formation de Neuvillers a démontré qu’elle était capable de réitérer pareille performance puisque les Chats ont glané un second succès consécutif. Le héros de la partie se nomme Picard.

Namoussart 1 – Saint-Pierre 6

Quelques jours après la perte d’une des figures de proue de leur club, Charles Gallet, les joueurs pierrots avaient à cœur de rendre une belle copie en son honneur. C’est chose faite avec une victoire sur un score fleuve. Arnould était particulièrement en verve ce dimanche avec un doublé à la clé. Borcy y est également allé de son doublé. Parache a sauvé l’honneur lorsque le marquoir affichait 0-4. Les autres buts des Orangés ont été inscrits par Maury et Valentin.

Sainte-Marie-Wid. 0 – Bertrix 9

Une semaine après avoir décroché leur premier point dans ce championnat, les Orangés n’ont pas pu résister au tsunami de la famille Roset ce dimanche. Un triplé pour Nicolas et Maxence. Dans cette partie à sens unique, les autres pions ont été claqués par Pougin, Luis et Cezerac.

À noter la blessure de Nicolas Roset, il a dû céder sa place à la pause suite à une douleur à l’arrière de la cuisse.

Haut-Fays 7 – Assenois B 1

La bande à Benoît Ruir a mis fin à la belle série d’Assenois B ce dimanche, et ce en y ajoutant la manière avec pas moins de 7 buts inscrits. Outre le triplé de Mahy, Stevenin (2), Arnould et Gillet se sont illustrés. Hanchir a sauvé l’honneur lorsque le marquoir affichait 4-0..