Les Virtonais terrassent le champion chez lui

L’Ex-Virtonais Yannick Vostes est donc bien aligné et débute face à Leo Vekic. Le jeune Croate oppose une belle résistance, mais doit s’incliner en quatre sets.

Vient alors le tour d’Alessi Massart, qui va livrer face à Alexeï Smirnov (qui, rappelons-le, a été A1) un match de haut vol. Il gagne le premier set 11-8, perd le second sur le même score avant de prendre le troisième à son compte 12-10 et le quatrième plus nettement.

Piguave va ensuite mener deux sets à rien face à Wloczko, un joueur qui avait intéressé Patrice Mullenders voilà quelques saisons. Il va même avoir une balle de match qu’il ne pourra concrétiser, le Polonais revenant à 2-2. Mais l’Equatorien prend le dessus 12-10 en belle.

Après la pause, Vostes ne laisse aucune chance à Massart, c’est 2-2.

Vekic peut apporter au moins un point au Mondial Express Virton s’il s’impose face à Wloczko et il ne va pas louper l’aubaine. Il s’impose en quatre sets.

Mais le plus beau reste à venir. Diego Piguave joue sans complexe face à un Smirnov stressé par l’enjeu et offre un succès aussi beau qu’inattendu, en trois sets serrés, à ses couleurs.

De quoi recevoir le Sokah sereinement vendredi.

TECHNIQUE

Vostes (Ae4) – Vekic (As17) 3-1

Smirnov (A7) – Massart (A9) 1-3

Wloczko (As17) Piguave (As17) 2-3

Vostes – Massart 3-0

Wloczko – Vekic 1-3

Smirnov – Piguave 0-3