Les Gaulois passent par le chas de l’aiguille

Compte tenu des forces en présence, le duel entre Florenville, qui peine à s’imposer sur ses terres, et Oppagne, la meilleure attaque du championnat, semblait disproportionné. À l’issue de la rencontre, Laurent Deville, l’adjoint de Valère Lamy, poussait un ouf de soulagement, et reconnaissait les mérites d’un adversaire qui a vendu chèrement sa peau et aurait sans doute mérité davantage que les éloges de ses opposants.