Les Castors s’imposent pour la première fois, Aye dans le top 5

Toujours en D1, Dinez B s’impose à l’Alpa et garde la tête avant le derby programmé après la trêve et le choc à Minerois qui suivra.

Aurélie Claude impériale

Si Joubieval a subi une lourde défaite à Braine-l’Alleud en D2, tout continue de sourire en Régionale pour Dinez C, large vainqueur dans le derby à Tillet et pour Aye, qui reste sur quatre matches sans défaite et a pu compter sur une Vinciane Roch en pleine forme. Les Godîs sont actuellement cinquièmes.

Rulles a fait appel pour la première fois cette saison à Aurélie Claude (photo) et bien lui en a pris puisqu’elle a réalisé deux performances de choix face à l’Astrid pour décrocher un bon point pour ses couleurs. Malheureusement, Nathalie Laloy a été particulièrement malchanceuse et n’a pu s’imposer cette semaine.

Enfin, Wellin n’a pas pu aligner de troisième joueuse face à l’E.B.S. et s’en mord les doigts. "Geneviève Culot était retenue au travail et nous avons dû nous aligner seules, Lola Sion et moi. C’est dommage car nos adversaires vont faire toute la saison à deux et il y avait des points à prendre. Je pense toutefois que la balle va tourner pour nous", espère Cindy Lemaire.