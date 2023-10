À la pause, le marquoir affiche toujours une parfaite égalité (4-4) mais on sent qu’Aye peut prendre l’ascendant. Théo Legrand s’est malheureusement incliné au cinquième set face aux deux premiers joueurs bruxellois.

L’Alpa passe à 6-4, Louis Dion perdant lui aussi sa rencontre dans la manche décisive mais Victor Lobet et Julien Martin rétablissent la parité. C’est 7-7 avant les deux derniers simples. Julien Martin s’arrache face à Maxime De Doncker pour gagner en belle et rester brillamment invaincu mais Victor Lobet doit quant à lui s’incliner, au cinquième set également, face à Boris Dargent.

Les Godîs perdent ainsi quatre des six belles disputées et ne parviennent pas à distancer leur principal concurrent dans la course au titre, voyant leur prochain adversaire, le Logis Auderghem, revenir à un point. Le podium, objectif initial, semble toutefois déjà en très bonne voie.

Match vite plié à Saint-Georges

En D3, nos trois formations se sont inclinées face à des formations du haut du panier.

En Régionale, Dinez A n’a eu aucune pitié pour Tenneville dans le derby et poursuit son parcours sans-faute.

La seule autre victoire provinciale vient de Halanzy-Musson, seule équipe à ne pas encore avoir connu ce bonheur. Un succès qui était primordial face à la lanterne rouge de Saint-Georges. Le marquoir affichait déjà 2-6 à la pause. Alain Diels n’a pas connu la défaite, Fabian Corvina signe un triplé pour sa première en Régionale tandis que Marc Lambot, vainqueur de ses deux premiers simples mais toujours pas à 100%, n’a pas disputé ses deux autres matches, la victoire étant acquise.

On épinglera enfin qu’en accord avec les deux équipes, Schoppach a affronté Visé… à Arlon et qu’après un joli 6 sur 6, Jamoigne se retrouve aujourd’hui en position de relégable.