La main de Bays et puis sept minutes de folie à Paliseul - Carlsbourg

Et Carlsbourg a pris le dessus sur son voisin communal et réalise une bonne opération dans le bas de tableau en prenant cinq points d’avance sur les Grenouilles. "Cela commence à faire mal, avoue Corentin Poncelet. Il est temps d’apprendre à tenir tout un match. Ici, nous avons tenu une mi-temps avant de se faire avoir en cinq minutes. Nous devons être plus matures. Nous savions que ce serait dur, mais pas à ce point-là. Perdre un derby à six points, cela fait mal. Nous avons raté le coche."

Dans une rencontre qui n’aura jamais atteint des sommets au niveau du contenu, Carlsbourg est le premier dangereux, mais les frappes de Rongvaux et de Culot ne sont pas cadrées. Sur une de ses premières incursions, Paliseul ouvre le score grâce à Corentin Poncelet, pourtant très diminué à cause d’un souci à l’épaule. Carlsbourg abuse ensuite des longs ballons, mais passe tout près de l’égalisation quand l’obus de Culot vient se fracasser sur l’équerre de Nannan.

En seconde période, Paliseul a l’occasion de prendre le large. Sur corner, Nemery est tout seul au second poteau. Sa reprise de la tête, pourtant puissante, est arrêtée superbement par Bays qui maintien les siens dans le match. Le tournant de la rencontre puisque quelques minutes plus tard, Culot égalise avant de voir Comblin et Culot faire le break: 1-3 et le match est plié malgré la deuxième jaune de Dion. "Si nous prenons le deuxième, je pense que c’est fini, savoure Sébastien Bays. Paliseul n’a eu que le penalty durant toute la première période alors que nous, nous avons eu quelques occasions. Nous étions confiants et nous avons bien géré ce match. Nous sommes lancés et nous éloignons Paliseul, donc, c’est parfait. Nous recollons aux équipes de milieu de tableau."

Technique

Paliseul: Nannan, Collard, M. Quoilin, Nemery, B. Foulon (79’, J. Rongvaux), Marchal, Cox (63’, André), C. Poncelet, Vincent, Ar. Poncelet, Croibien.

Carlsbourg: Bays, Arnould (46’, Roiseux), Lu. Rézette, Tagnon (60’, Modave), Leclerc, L. Comblin (84’, A. Comblin), Dion (46’, K. Foulon), Lo. Rézette, Dion, M. Rongvaux, Culot.

Arbitre: Jean-Luc Guillaume

Buts: C. Poncelet (24’, 1-0), Culot (59’, 1-1), L. Comblin (62’, 1-2), Dion (66’1,-3).

Cartes jaunes: L. Comblin, Ar. Poncelet, Modave, Roiseux.

Carte rouge: Dion (69’, 2CJ)

Assistance: 80

26’, faute évitable de Comblin sur Vincent. C. Poncelet ouvre son pied (1-0).

39’, Rongvaux glisse à Culot dont l’obus échoue sur la barre.

59’, après un mauvais dégagement de Nannan, le cuir revient à Rongvaux. L’attaquant glisse à Culot qui croise (1-1).

62’, le coup franc de Rongvaux est repoussé par Nannan, mais Comblin a bien suivi (1-2).

66’, Dion est au corner. Son ballon vicieux rentre directement (1-3).

79’, sur coup-franc, M. Rongvaux trouve le cadre.