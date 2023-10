À la fin de la rencontre, tout le monde s’accordait pour reconnaître que la victoire des hommes d’Aurélien Gomez était amplement méritée et qu’un score plus sévère aurait pu ou dû sanctionner la rencontre.

"Il nous a manqué de tout, mais il y avait aussi en face une excellente équipe d’Houffalize, reconnait le T1 de Messancy Romain Ollé-Nicolle. Sans l’excellente performance de notre gardien, on en prenait trois ou quatre."

La rencontre a été plutôt à l’avantage des Zèbres au niveau de la possession de balle, mais très nettement à l’avantage des Rouges au niveau des duels, des seconds ballons et pire encore dans le jeu aérien où seul Monhonval a pu rivaliser avec les Houffalois. Messancy a essayé de jouer plus en profondeur que d’habitude, mais avec beaucoup de précipitation. Les avants n’ont quasiment rien eu d’exploitable et ont été, en plus, particulièrement peu à leur affaire.

"Les joueurs qui ont remplacé les cadres ont largement démontré qu’ils pouvaient revendiquer des places de titulaires, se réjouissait le T1 Aurélien Gomes. C ’est tout le collectif qui a montré beaucoup de cœur et de solidarité. " Même au plus fort de la poussée brouillonne de Messancy en deuxième mi-temps, les Houffalois, repoussant les assauts avec courage et détermination, se sont procuré les meilleures occasions. Ils auraient même pu revendiquer un penalty en leur faveur.

MESSANCY : Benlaref 7 ; Gomes 5, Monhonval 6, Boelen 5, Cravatte 5 (46’, Negi 6) ; Menon 5 (63’, Delongueville), Leoni 5, Flagey 5 ; Guzman 4 (60’, Camara-Semedo), Perrin 5 (80’, Gouman), Yakhlef 5.

HOUFFALOISE : Frère 6 ; Tombal 8, Ndjakanyi 7, Chekkouri 7 ; Nkanda 7, Renquin 6, El Ouaaliti 6 (90’, Bastin), Chisogne 6 (88’, Henquinet); Fautré 6 (93’, Benassy), Lentz 8, Brichet 6.

Arbitre: K. Koke-Miezi.

Assistance: 110.

Cartes jaunes: Menon, Nkanda, Tombal, Lentz, Monhonval.

Carte rouge: Camara-Semedo (83’)

Le but: Chisogne (35’, 0-1).

Note du match : 5.

18’, tête à priori pas très dangereuse de Perrin qui atterrit sur la latte.

35’, Lentz se faufile trop facilement entre Cravatte et Boelen et centre pour Chisogne, isoléq, qui reprend dans le plafond du but de Benlaref (0-1).

83’, Camara-Semedo met beaucoup trop d’énergie dans un duel. Son dangereux pied en avant lui vaut une carte rouge indiscutable.