"Cela aurait pu être au moins 4-0, mais l’arbitre a sifflé trois hors-jeu surprenants, juge le coach local Ndrim Mustafaj. On a eu des occasions toutes les cinq minutes. Et le gardien visiteur doit être dehors. Mais on souffre toujours à la concrétisation." Pour s’offrir un deuxième succès de rang, Bourdon a dû attendre un peu plus d’une heure pour trouver la faille par l’entremise de Jean (1-0).

Bastogne 4 – Mageret 1

Le leader a dû attendre le second acte pour respirer dans ce derby. En effet, c’est même Mageret qui prend les premiers échanges à son compte et il faut deux grands arrêts de Collignon pour le priver de l’ouverture du score sur des essais de Jenon. Juste avant la pause, Gruslin reprend de volée un corner de Macoir (1-0). La passe de Mahy est ensuite trop courte et Poitoux en profite (2-0). Le même Poitoux se fait faucher par deux fois dans le rectangle. Neu, puis Conrad transforment les penalties (4-0). Mageret sauve l’honneur quand une frappe de Poncelet se loge dans la lucarne.

Nassogne 1 – Givry B 3

"Un bon vieux match de P3", soupire le T2 local Thomas Lebrun. J. Philippe, venu en dépannage, offre la première occasion aux Verts. Peu après la demi-heure, Pierre est plus heureux sur un service de W. Philippe. Givry se montre dangereux en contre. Avec le vent qui se lève, les esprits locaux s’égarent et Givry en profite pour inverser la tendance. Guillaume égalise peu avant l’heure puis signe un doublé peu après. Nassogne est dans les cordes et Wemers fête sa rentrée avec le troisième but (1-3).

Gouvy B 2 – Aye 0

Les Gouvions poursuivent sur la voie du succès et se maintiennent à deux points de Bastogne malgré un match de moins. Ils dominent la re période, mais sans pouvoir trouver la faille. Il faut attendre l’heure pour voir Burton récompenser la domination locale (1-0). Peu après, Burton se fait accrocher dans le rectangle et Delvaux convertit le penalty (2-0). "Je suis encore très satisfait de la mentalité des gars", se félicite le coach local Nicolas Lemaire.

Waha-Marche 1 – Heyd 3

Les Heydois, bonne surprise de ce début de championnat, signent un 4e succès. "L’équipe qui avait le plus d’envie s’est imposée", estime le coach local Kevin Dachelet. Peu après le quart d’heure, Cambron montre la voie à suivre (0-1). Waha revient dans la partie grâce à un penalty transformé par Lecarte dix minutes plus tard (1-1). Juste après, Wellens récupère un ballon sur un corner et risque une frappe en un temps qui se loge sous la barre (1-2). Après la pause, les visités mettent la pression, mais de manière stérile. Duchesne rassure les siens à dix minutes du terme (1-3).

Halthier 2 – Melreux-Hot. 1

"Si on se posait encore la question, on a eu la confirmation que les dieux du foot nous ont bel et bien abandonnés, soupire le coach visiteur Kevin Yangara. Une balle sauvée sur la ligne alors que le gardien adverse est battu, un face-à-face perdu par notre attaquant, puis sur sa première sortie, Halthier hérite d’un penalty. Par la suite, on nous annule un but pour hors-jeu. Et, sur le contre, on en prend un deuxième. On doit quand même avouer que notre manque de réalisme devant le but devient presque surnaturel. Je n’ai jamais vu cela et cela commence à faire beaucoup. Mes joueurs ne méritent pas cela." Côté local, on confirme que cela aurait pu être 0-3 à la pause. Mais Clause n’en a eu cure et a transformé un penalty après une faute sur Remy (1-0). On retrouve ce dernier pour doubler la mise alors que Melreux a encore raté le coche. Melreux réduit logiquement mais inutilement la marque sur un penalty transformé par Thorn (2-1).

Petit-Han 0 – Marloie B 1

Après la déception de la semaine passée, les Balouches sont parvenus à relever la tête en empochant les trois points, mais leur tâche n’a pas été facile chez les Petit-Hanais. Après son doublé inutile la semaine passée face à Gouvy, Okoroafor a cette fois offert trois points aux siens avec un but qui est tombé peu après le quart d’heure (0-1).