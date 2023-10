Gouvy a défendu à onze… puis attaqué à neuf

En revanche, l’histoire nous a enseigné plus d’une fois qu’il était tout à fait possible de remporter un match sans se soucier de l’utilisation du ballon. Sur 90 minutes, tout peut se passer: en 2012, le Celtic Glasgow n’a-t-il pas battu le grand Barça de Messi, Xavi et Iniesta avec 11% de possession de balle et un maigre total de 166 passes réussies, contre 955 pour les Catalans ?

Eh bien ce dimanche, les Gouvions ont bien failli réaliser le même coup que les Écossais ! Retranchés dans leur camp dès le coup d’envoi, ils ont laissé le ballon à leur adversaire. Qui, au final, n’en a pas fait grand-chose. "Nous terminons ce match avec plus de 75% de possession de balle, mais il n’y a pas lieu de s’en gargariser, avouait Frédéric Jacquemart. Le gardien de Gouvy n’a même pas dû effectuer deux arrêts sur l’ensemble du match. Le véritable baromètre d’un match, c’est le nombre d’occasions créées. Et dans ce domaine, ce fut clairement insuffisant."

Les Marlovanais, à court d’imagination dans le jeu, trop peu percutants sur les flancs et assez maladroits sur les phases arrêtées, se sont cassé les dents sur un bloc gouvion aux allures de Fort Knox. Lambert a bien trouvé une brèche, au quart d’heure, mais Minthe, seul face à Regnier, n’a pas exploité l’offrande de son coéquipier. Il s’en mordra les doigts.

Une attaque, un but

Car si Gouvy est capable de subir, il est, aussi, capable de piquer là où ça fait mal. La preuve à la demi-heure: sur leur première incursion dans le camp de Marloie, les Orangés crucifient le pauvre Desseille. Et, sur leur deuxième offensive, les Nordistes ne sont pas loin de toucher le jackpot ! Contré in extremis par Devresse, Zitella voit son essai retomber sur le poteau et tout Marloie souffle un grand coup.

Fort de son but d’avance, Gouvy reste logiquement calfeutré dans son terrier à la reprise. L’exclusion sévère d’Adam peu avant l’heure de jeu n’incite évidemment pas les hommes de Colomberotto à se dégarnir. Au contraire, leur 5-4-1 se transforme quasiment en 5-4-0. Telle une équipe de handball, Marloie tourne, tourne et tourne encore, mais ne trouve pas l’ombre d’une faille dans l’arrière-garde gouvionne. Jusqu’à cette partie de billard qui voit le malheureux Zitella tromper son propre gardien à vingt minutes du terme.

Tout le monde pense que cette égalisation un brin chanceuse va doper le moral des Marlovanais. Ce sera tout l’inverse: ce sont les Gouvions qui, malgré leur infériorité numérique, prendront d’assaut le but visiteur dans le dernier quart d’heure. Une première fois à la 76’, quand Zitella se présentera seul face à Desseille sans parvenir à conclure.

Un final épique: Grommen et Collard exclus

Les cinq dernières minutes, elles, seront tout simplement épiques. Lancé par Vieuxtemps, Geurde est expédié au tapis par Martinet: épaule contre épaule ou charge fautive synonyme de carte rouge ? L’arbitre, M. Baudon, opte pour la première interprétation. Deux minutes plus tard, c’est un François probablement au bord des crampes qui, en serrant les dents, signe un sprint d’anthologie pour venir recouper Vieuxtemps in extremis. Ce n’est pas fini. Les échanges s’enveniment et Collard découpe Grommen, qui réclame une rouge pour son opposant. C’est lui qui la reçoit et Gouvy se retrouve à neuf ! Ce qui ne l’empêche pas d’orchestrer une dernière contre-attaque à la 89’. Geurde lance idéalement Burton, qui est coupé dans son élan par le coup de sifflet de M. Baudon à la surprise générale. Ce dernier dégaine une deuxième jaune à Collard au lieu de laisser l’avantage, provoquant l’ire du camp gouvion. Même la kiné, Florence Lentz, est sortie de ses gonds !

On en restera là, sans vraiment savoir si ce drôle de derby méritait un vainqueur.

Technique

GOUVY: Regnier 6 ; Scerra 7, Devillet 7, Gillard 6, Grommen 6, Vieuxtemps 6 ; Adam 5, Burton 6, Zitella 6, Nuozzi 6 (67’, Demeuse) ; Schmitz 6 (78’, Geurde).

MARLOIE: Desseille 6 ; Martinet 6, François 7, Dony 6 (67’, Kalombo), Devresse 6 ; Delvaux 5 (55’, Collard 4), Body 5 (55’, Jadot), Mohimont 7, Lambert 5 ; Minthe 6, Jacquemart 5.

Arbitre: L. Baudon.

Assistance: 100.

Cartes jaunes: Nuozzi, Jacquemart, Colomberotto.

Cartes rouges: Adam (57’, 2 CJ) ; Grommen (87’) ; Collard (90’, 2 CJ).

Buts: Nuozzi (31’, 1-0) ; Zitella CSC (72’, 1-1).

31’, Nuozzi est au départ et à la conclusion d’une action menée en collaboration avec Zitella (1-0).

57’, déjà jauni sévèrement en première période, Adam reçoit un second bristol pour un coup de coude involontaire sur Lambert dans un duel aérien.

72’, sur un centre de Kalombo, une reprise de Minthe entraîne une partie de billard dans le rectangle gouvion. Auteur d’un contre malheureux, Zitella marque contre son camp (1-1).

86’, Grommen réclame une carte rouge pour Collard, à la suite d’une faute de ce dernier. C’est lui qui la reçoit !

89’, Collard, qui fauche Zitella pour annihiler une contre-attaque gouvionne, prend sa deuxième jaune et rentre au vestiaire.