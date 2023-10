Dans ce sommet des mal lotis, ce sont les Spurs qui ont eu la maîtrise du match. Une mésentente dans la défense visiteuse profite à Zune (1-0, 24’). Ce dernier lobe ensuite Siegfried des 20 m (2-0, 39’). Désaxé côté gauche, Mathieu trouve la lucarne opposée sur coup franc (3-0, 43’). Les Tontelangeois décrochent ainsi un second succès.

Aubange B 3 – Autelbas 1

Stéfan Castronovo, le mentor aubangeois, a apprécié la réaction de son équipe: "La victoire est amplement méritée, on a mieux joué au foot. On a bien réagi après le très mauvais match de la semaine dernière." Kolp s’offre un doublé au premier acte (2-0). Vincent relance suspense (2-1, 57’). Costa libère les Aubangeois neuf minutes plu tard (3-1, 66’). Pour la deuxième fois de la saison, Galhaut reçoit un second bristol et laisse les Verts disputer les vingt dernières minutes à dix. Grâce à cette victoire, les Aubangeois dépassent les Verts.

Rachecourt 3 – Nothomb B 1

Kevin Lefevre, le mentor rachecourtois, était fier de ses joueurs: "On était vraiment bien en place, on a joué en bloc. Le terrain était compliqué, mais toute l’équipa a répondu présent. La victoire est logique." Dès la 5’, Sid touche la latte. Cebotarenco est à la réception d’un centre (1-0, 24'). Trois minutes avant le repos, Luc double la mise sur coup franc (2-0). Richard redonne espoir aux Attertois (2-1). Monté au jeu à la 76’, Bojonca reçoit deux cartons jaunes en huit minutes et laisse ses partenaires disputer les quatre dernières minutes à dix. Cebotarenco s’offre un doublé dans la minute qui suit (3-1). Dans les arrêts de jeu, Gumenii est exclu pour un coup volontaire ce qui fait que les Rachecourtois finissent la rencontre à neuf. Ils dépassent les Attertois au classement.

Meix-le-Tige 3 – Châtillon 6

Jean-Louis Michel soulignait la bonne entame de son équipe dans ce derby: "On a très bien commencé. Ensuite, on a un peu baissé la cadence. La victoire est méritée, on aurait pu inscrire trois buts en plus au premier acte, mais on les a pris un peu à la légère." Scarpellini, Mersy, d’une superbe frappe du pied gauche, et Bodet trouvent le chemin des filets dans les dix premières minutes. Bodet signe un doublé juste avant la réduction du score de Maximilien (1-4). Après, le café, Theismann fait 2-4 (58’). Michel creuse l’écart (2-5, 64'). Ferreira fait 3-5 (71’) et Scarpellini donne au score son allure définitive (2-6, 79’).

Fouches 2 – Messancy B 2

"Le match nul est mérité", estime Jean-Claude Mayon, le T1 fouchois. Malgré la bonne entame de match des Marsupilamis, c’est Grandjean qui ouvre le score en exploitant bien une perte de balle (0-1, 23’). À cinq minutes de repos, Afif profite d’un ballon calé par la boue pour faire 0-2. Les Fouchois prennent le contrôle de la deuxième mi-temps. Trois minutes après la reprise, S. Mathay conclut un mouvement construit (1-2). Il voit ensuite son envoi repoussé par la latte. La tentative de son frère Alexis est, quant à elle, sauvée sur la ligne. À l’heure de jeu, Michaux égalise. Dans les derniers instants, les Marsupilamis galvaudent une grosse opportunité. Ils restent donc quatre points derrière les Zèbres.

Athus 4 – Waltzing 0

Raphaël Muller, le T1 des Métallos, soulignait la bonne deuxième mi-temps des siens: "On a mal commencé. La première mi-temps n’a pas été terrible. On ne se trouvait pas. On a déroulé en deuxième." Loth s’offre un doublé au premier acte (2-0, 17’ et 38’). Après le repos, Ahmeti et Ramalho ajoutent deux buts au marquoir (4-0, 58’ et 68’).

Arlon B 4 – Halanzy 1

Eddy Davaine, qui dirigeait les Arlonais en l’absence de Guy François, pointe la bonne deuxième mi-temps de son équipe: "Notre première période a été compliquée. Par contre, la deuxième a été très bonne. Notre victoire est indiscutable. C’est mon joueur non repris et ex-arbitre Benjamin Verkruysse qui a dirigé la rencontre d’une main de maître." À la 20', Daoust, venu en renfort de l’équipe A, fait mouche sur coup franc (1-0). Trois minutes avant le repos, T. Valentin égalise (1-1). Sur une nouvelle phase arrêtée, cinq minutes après le café, Daoust décoche une splendide frappe qui valait à elle seule le déplacement (2-1). Dans les dix dernières minutes, Zane et Aigbedion mettent les Arlonais à l’abri. Ces derniers comptent maintenant onze points d’avance sur les Miniers.

Mardi, Dany Étienne, coach de Signeulx, a démissionné de son poste d’entraîneur des Canaris. C’est Sebastien Dulieu, le T2-joueur, qui assure l’intérim sur le banc.