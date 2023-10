Encore trop de cadeaux et un troisième revers consécutif pour Mormont

C’est devenu une très mauvaise habitude dans les rangs des Orangés. Déjà très déforcée par les blessures, la troupe de Philippe Médéry donne en plus des offrandes à son adversaire. Pour preuve, les deux premières réalisations de Richelle qui résultent d’autant de cadeaux locaux. Sur le premier but, Lambert commet une faute tout à fait inutile dans les arrêts de jeu de la première période et sur le second, une incompréhension entre Marchal et Louis Burton, suivie d’un tackle raté de Lambert, offre le but sur un plateau à Meys. Difficile dans ces conditions de revendiquer quoi que ce soit et même si l’on peut se retrancher derrière l’excuse des absences, il faudra éviter de reproduire ces erreurs à l’avenir. Un avenir qui passe par un déplacement crucial dimanche, à Herstal. Déplacement pour lequel les Orangés seront privés de trois nouveaux éléments (voir ci-contre).