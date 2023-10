Dinez perd contre Neufvilles Senne B qui n'avait pas encore gagné

Neufville Senne 6- Dinez 4Au sortir d’une défaite avec les honneurs à Malonne, les joueuses de Dinez reprenaient la route ce samedi pour affronter la seconde équipe de Neufvilles Senne, qui dispute sa première saison en Superdivision et a accueilli deux joueuses du club voisin de Basècles, Caroline Massart et sa fille, Alicia Warrand. Si les Houffaloises ont déjà fêté la victoire à deux reprises cette saison, ce n’était pas le cas pour les Hennuyères qui ont connu la défaite cinq fois en autant de rencontres. "Neufvilles n’a pourtant pas une mauvaise équipe, analysait Coralie Rech avant les premiers coups de raquette. Je n’ai jamais battu Caroline et j’ai perdu Alicia l’année dernière. Ce ne sera pas simple." La B0 houffaloise avait vu juste. Dinez perd les trois premiers simples et ne résorbera jamais son retard. Camille Guillaume et Rachelle Hazée s’inclinent toutes les deux au cinquième set face à Nils et Massart. "Quant à moi, j’ai joué comme une quille contre Alicia", peste Coralie Rech. La joueuse avance une raison plutôt surprenante. "Je dois bien avouer que je ne joue pas pour le plaisir pour le moment mais uniquement avec le besoin de gagner. Cela fait trois saisons que Dinez joue pour se maintenir, avec beaucoup de pression et je me sens usée. J’ai besoin de jouer pour m’amuser." Si Dinez parviendra à revenir à 4-3 après le double et que Coralie Rech remportera sa dernière rencontre face à Sandie Nils, Camille Guillaume ne pourra enrayer l’invincibilité de Caroline Massart, tandis que Rachelle Hazée mordait aussi la poussière.