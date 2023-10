Deuxième forfait pour Freylange: "Nous espérons tenir le coup jusqu’à la trêve"

Le deuxième forfait de Freylange ainsi que ce début de saison calamiteux n’affectent pas totalement le CQ Julien Huart. "Ce deuxième forfait non consécutif n’engendre pas un forfait général (NDLR: il faut trois forfaits consécutifs ou cinq non consécutifs pour être exclu du championnat). Notre noyau compte des joueurs qui ne sont pas très sérieux et qui s’absentent facilement. Certains nous quitteront à la trêve. J’espère tenir le coup jusque-là. On verra si on recrute, si cela vaut le coup de payer des joueurs en fonction de notre classement. Je ne désespère pas de trouver des solutions et de finir par gagner des points et de se sauver. Mais cela pourrait aussi se terminer par un forfait général, si nous n’avons pas assez d’éléments."