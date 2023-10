Leader depuis la semaine passée, Rendeux tombe logiquement face à des Izierois plus réalistes. Izier peut scorer plusieurs fois avant les citrons, mais seul Counasse trouve la faille (0-1). Puerta Lopez profite d’un bon quart d’heure des siens pour égaliser (1-1), mais est exclu pour rouspétance (2CJ). Dans les dernières secondes, Counasse est accroché dans la surface et se fait justice (1-2). Euphorique, l’Izierois retire son maillot et est exclu à son tour (2 CJ).

Sart B 4 – Houmart 0

Les Houmartois n’ont pas confirmé après le point arraché contre Oppagne B. "Il n’y a pas eu photo sur l’ensemble, nous avons été supérieurs", commente Dimitri Lawarree, le mentor sartois. Pour leur deuxième succès de la saison, les Spirous menaient 2-0 au repos. Obligé de sortir, Houmart ne passe pas loin de relancer la partie, mais le troisième but entérine la victoire locale. Infantino (2), Sarlet et Pirothon ont marqué.

Roy 5 – Harre-Manhay B 0

Pierre Pirotte est heureux de retrouver la combativité de ses hommes après plusieurs semaines en demi-teinte. Le marquoir n’affiche pourtant que 1-0 après 45 minutes, grâce à la tête de Lichtfus. La réalisation de Klein à l’heure de jeu coupe les jambes des Manhaydois qui maintenaient jusque-là la pression (2-0). Lichtfus, pour un doublé, Poirrier et Feller, d’une volée lobée, ont salé l’addition (5-0).

Bomal 7 – Odeigne 2

Les Odeignois sont passés à côté de leur match et voient Izier rappliquer à leur hauteur au classement. Gillard aurait pu relancer la partie au moment du 2-1 avant la demi-heure. Son deuxième but sur penalty à la reprise ne change pas la donne (5-2). Biquet (2), Theate (2), Vanderstaeten, Hannotte et Max. Bodson ont participé au festival bomalois (7-2).

Salm 4 – Montleban 2

Une erreur du gardien sur un coup franc de Berck, un ballon relâché pour Neulens et un auto-but de Q. Winand: les Salmiens étaient sur le velours à l’heure de jeu (3-0). Q. Winand et Tack, sur penalty, vont pourtant relancer les débats (3-2). La délivrance tombera en contre-attaque du premier buteur, Berck (4-2). Salm passe son adversaire du jour.

Lierneux 5 – Oppagne B 0

Après la perte de la tranche la semaine passée, Oppagne B accuse sa première défaite de la saison. "Nous avons été nuls, il n’y a rien à dire", ne se cache pas Sébastien Gilson, l’entraîneur des Gaulois. Lierneux, qui menait 3-0 au repos, est co-deuxième avec les Coalisés. Les buts locaux sont signés Boulangé (2), Cypers (les deux sortis sur blessure), Camara et Lemaire (5-0).

Halthier B 2 – Mormont B 3

Les Orangés tiennent leur premier succès de la saison. Les joueurs locaux auraient pourtant mérité de mener avant la mi-temps. Si Bajza concrétise son effort personnel (0-1), Bourguignon égalise (1-1). La montée à la reprise de Derenne, auteur d’un doublé, sera déterminante (1-3). Le coup franc de Gustin donné pour Bruyère n’y changera rien (2-3).