Longlier B 5 – Witry 0

Longlier a dominé un Witry qui aura fait ce qu’il a pu. Michiels ouvre le score (34’), puis laisse Hugo Nicolas réaliser son festival avec quatre roses plantées en 27 minutes (59’ ; 69 ; 71’ ; 86’). Dimitri Gatez, coach de Witry, était très frustré à l’issue de ce débat: "On s’est battu, mais c’est difficile de lutter contre une équipe composée de joueurs de D3. La différence se voit de suite au niveau de la vitesse et de la technique. Néanmoins, je suis fier de mes joueurs. Même s’ils ont été dominés, ils se sont battus jusqu’à la fin et je n’ai rien à leur reprocher".

Champlon 4 – Houffaloise B 2

Malgré l’ouverture du score de Pierret (0-1, 2’), Champlon, coaché exceptionnellement par Nicolas Simon, a été supérieur à Houffalize. Florian Bastogne ramène le score de parité (1-1, 10’). Nicolas Leboutte permettra aux Rossoneri de creuser l’écart à la faveur d’un triplé (34’ ; 40’ ; 54’). Houffaloise ne pourra que réduire l’écart grâce à Trempont (75’).

Sainte-Ode B 3 – Vaux-N. B 1

Domination totale de Sainte-Ode B qui, malgré ses deux exclusions et un terrain difficile, a su se créer des occasions. C’est dans le milieu, notamment grâce à un Simon Discret en feu pour son retour, que Sainte-Ode a marqué le match de son emprise. Jonathan Bathy inscrit un doublé, entrecoupé du but égalisateur de Deville (1-1, 53’). Le troisième goal, marqué par Simon Discret (3-1, 78’), scelle le match.

Sibret 2 – Compogne 1

Dès le coup d’envoi (15’’), Théo Grosjean reprend un centre et débloque le marquoir. Malgré ce but ultra-rapide, le match est assez équilibré. En deuxième mi-temps, Compogne se montre plus incisif et reçoit un penalty suite à une faute de main. Corentin Musiaux égalise (1-1). Dans la dernière demi-heure, Sibret contrôle le match malgré les attaques de Compogne, qui concède un penalty controversé à la 75’. Ce dernier permet à Igor Sass de planter le but de la victoire pour les Vert et Noir.

Tavigny 0 – Cobreville 1

Match sans domination, qui aurait pu tomber d’un côté comme de l’autre ou finir sur un nul. C’est néanmoins la première victoire de Cobreville cette saison, et le buteur s’appelle Adrien Dabe, auteur d’une belle frappe des 25 m pour offrir la victoire aux siens (65’).