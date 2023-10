Champlon prend la 1re place, Rendeux risque de perdre la sienne

Privé de Sébastien Leva, le leader Assenois a mis du temps pour faire sauter le verrou de Tontelange samedi soir. Nicolas Aubry a inscrit l’unique but de la partie à quinze minutes du terme.

Martelange, qui a ouvert le score au premier acte via Ferauge, n’a pu ramener plus qu’un point de son déplacement à Jamoigne, qui a pu compter sur Simon Dupuis pour la troisième fois de la saison. Les Gaumais ont égalisé en deuxième période via Séverin, entré à la pause.

2B: Corbion saute Vaux, Saint-Hubert encore battu

En déplacement à Vaux-sur-Sûre, Corbion, avec Lachaleur, un joueur de champ, dans les buts, a confirmé sa bonne forme. Les Corbelots s’imposent (2-3) grâce à un but de Duroy et deux roses de Gérard. Flamant (1-1) et Detaille (2-3) sont les buteurs de Vaux. Grâce à ce succès, Corbion dépasse son adversaire du soir et prend la deuxième place en attendant le résultat d’Ochamps, qui se rend à Grandvoir ce dimanche.

Dans les autres résultats, on notera la nouvelle défaite de Saint-Hubert qui ne parvient pas à décoller dans ce championnat. Les Borquins sont battus à Orgeo (2-0). Bouillon, lui, se reprend face à Bercheux (3-2) tandis que le leader libinois a assuré l’essentiel face à Sainte-Ode grâce à des buts de Rodrigues et Thonon.

2C: un sur neuf à la maison pour Nassogne

Dans le choc, Gouvy B a pris la mesure d’Aye grâce à des buts de Burton et Delvaux aux alentours de l’heure de jeu (2-0). Les Orangés suivent la cadence imposée par Bastogne, vainqueur du derby communal contre Mageret (4-1) grâce à des buts de Poitoux, Gruslin et Neu (2). Marloie B reste en embuscade: les jeunes Famennois ont évité le piège tendu par Petit-Han (0-1).

En revanche, pour Nassogne, cela se complique. Les Verts, qui menaient pourtant 1-0 à la pause grâce à un but de Pierre, se sont inclinés 1-3 face à Givry B. Troisième match consécutif sans victoire à domicile (1/9) pour les hommes d’Olivier Dambly, relégués à dix points du leader. Amaury Guillaume, auteur d’un doublé, s’est chargé de renverser la vapeur en l’espace de cinq minutes avant que Wemers ne tue tout suspense dans les arrêts de jeu.

3A: Rachecourt gagne, mais termine à neuf

Nothomb B est retombé dans ses travers sur le terrain de Rachecourt. Les hommes de Merouane Mezouari se sont inclinés 3-1, Cebotarenco inscrivant un doublé pour des Rachecourtois qui ont terminé à neuf après les exclusions de Bojonca (2 CJ) et Gumenii (rouge directe) en toute fin de match.

Dès vendredi, Autelbas a réalisé la mauvaise opération en haut de tableau en s’inclinant face à Aubange B (3-1). Christopher Kolp a planté deux roses. Vincent a relancé le suspense en deuxième période, mais Pereira l’a tué dans la foulée. L’exclusion de Galhaut n’a rien arrangé, pour les hommes de Thierry Claude.

3B: Saint-Mard B prend ses premiers points

Saint-Mard B a enfin débloqué le compteur ce samedi soir en prenant la mesure de Bouillon B (1-0). L'unique but de la rencontre a été inscrit juste après la pause par un défenseur bouillonnais dans son propre but suite à un centre puissant de Pierret. Dans le même temps, Ethe B a facilement disposé de Les Bulles grâce à des buts de Douret, Woygnet (2) et Tinant.

3C: Bras remporte le choc à Wellin

Bras a commencé le choc contre Wellin avec son buteur Jérôme Hotton sur le banc. Cela n’a pas empêché les hommes de Matthieu Guiot d’ouvrir la marque rapidement via Quevrin et de s’imposer finalement 0-3. Bras prend la tête de la série, en attendant les résultats de Saint-Pierre et Bertrix ce dimanche.

Petitvoir, lui, a pu compter sur ce diable de Mike Lodriguez pour éviter un couac dans le derby contre Warmifontaine (1-0).

Enfin, Ochamps B a infligé un score à la Djokovic à Orgeo B (6-1). Jardon et Dos Santos ont planté un doublé, Cottin et Chastain se partageant le reste de l’addition.

3D: Champlon bat Houffaloise B et prend la tête

Belle victoire du nouveau leader ce samedi (4-2), contre l’un des concurrents au top 3. Alors que Pierret a rapidement ouvert le score pour les visiteurs, Champlon égalise après 10 minutes, et c’est un Nicolas Leboutte en grande forme qui propulsera son équipe vers la victoire grâce à un triplé. Avec cette victoire, Champlon prend la tête du championnat et passe juste devant Vecmont, qui est bye ce week-end.

De son côté, Roy B renoue avec la victoire en battant Bourcy 3-0. Du côté de Longlier, l’équipe d’Olivier Vanespen a donné une leçon à Witry en gagnant sur un score sec de 5-0, qu’il doit notamment aux quatre buts d’Hugo Nicolas.

3E: Izier va gagner chez le leader

Le leader, Rendeux, s’est fait surprendre par Izier samedi soir (1-2), au terme d’un match au scénario hitchcockien. Counasse a ouvert le score pour les visiteurs, dominateurs au premier acte, avant que Puerta Lopez n’entre en scène. L’attaquant rendeusien a égalisé à la reprise, puis laissé les siens à dix en croquant deux biscottes, la deuxième pour rouspétances à la suite d'une phase litigieuse dans la surface de réparation (faute de main?). Le but de la victoire tombera à la 96’ quand Counasse trompera Leunen sur penalty… avant de recevoir une deuxième jaune à son tour pour avoir enlevé son maillot. Oppagne B pourrait en profiter pour reprendre la tête ce dimanche, mais il faudra pour cela aller gagner à Lierneux.

Dans les autres matchs, Roy A et Sart B n’ont fait qu’une bouchée de Harre-Manhay B (5-0 avec un doublé de Lichtfus) et Houmart (4-0). Un doublé d’Infantino a mis les Sartois sur orbite.