Le leader, Harre-Manhay, a dû attendre une heure avant de trouver la faille lors du derby face à Erezée-Amonines mais a parfaitement maîtrisé sa rencontre.

Les promus comptent déjà huit points de plus que Sart, qui a mordu la poussière à Vaux-Noville. Soyer, en début de partie et Hougardy, dans les derniers instants ont permis aux Noir et Blanc de l'emporter pour la deuxième fois cette saison et de revenir à hauteur de La Roche.

Les hommes de Jérémy Rode ont en effet plié face à Ethe, où Clément Aubois s'est offert un doublé. Joachim a plié la rencontre avant l'heure et le but d'Olivier Remacle n'a pas été suffisant, d'autant que Coopmans a encore secoué les filets dans les arrêts de jeu.

Harre-Manhay – Erezée 3-1

Buts : Binate (1-0, 60'); Rasquin (2-0, 69'); Bierberg (3-0, 80'); Léonard (3-1, 92')

Ethe – La Roche 4-1

Buts : Aubois (1-0, 32'; 2-0, 47'); Joachim (3-0, 53'); Remacle (3-1, 68'); Coopmans (4-1, 92')

Vaux-Noville – Sart 2-0

Buts : Soyer (1-0, 6'); Hougardy (2-0, 87')